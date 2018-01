Idrettsstyret sier nei til OL i Telemark

Det var på Gaustatoppen i slutten av oktober kommunene Tinn og Notodden presenterte de storstilte planene om et OL i Telemark vinteren 2026.

Prosjektet har mildt sagt vært svært omdiskutert både i Telemark og ellers i landet.

Lander på kulen

Idrettspresident Tom Tvedt sier at initiativet fra Telemark har vært positivt, men at styret uansett ikke ønsker å gå inn i en søknadsprosess for OL i 2026. Men han lukker ikke døren helt for OL i Telemark på et senere tidspunkt.

– Styret har ikke gått inn på hva som vil skje i forbindelse med OL i 2030 og 2034. Vi ønsker fortsatt positive initiativ på prosjekter som kan få samlet støtte fra hele idretts-Norge.

Prosjektleder for OL i Telemark, Geir Berge Nordtveit, innser at OL-prosjektet i Telemark ikke blir noen realitet i 2026.

Geir Berge Nordtveit innser at det ikke blir OL i Telemark, og styret for prosjektet skal i helgen avgjøre hva som skjer videre. Foto: Katrine Rohde Johannessen / NRK

– Vi har gjort et bra stykke arbeid så langt, som jeg hadde håpet skulle bringe norsk idrett et stykke i retning av et nytt OL. I løpet av helgen skal vi ta en oppsummering før styret bestemmer seg hva vi gjør videre, men signalene fra norsk idrett er krystallklare slik jeg ser det.

Ønsket kompakte leker

Bakgrunnen for at Telemark ville kaste seg inn i OL-eventyret, var at Innsbruck sa nei til å søke OL i 2026. I 2018 skal OL arrangeres i Sør-Korea og i 2022 i Kina.

Dermed mente telemarkingene at OL burde komme dit det hørte hjemme, i Sondre Norheims eget fylke.

Navnet Telemark har bra klang ute i verden. OL-ilden ble tent i stua til Sondre Norheim både i 1952 og 1993. Og det var i Morgedal den moderne form for skisport oppsto.

Telemark ønsket seg ikke kompakte leker med alt samlet på et sted, men forskjellige anlegg i de tre fylkene, Telemark, Vestfold og Buskerud.

Leder i Telemark idrettskrets Geir Berge Nordtveit ble valgt til prosjektleder. Og han ønsket seg blant annet en spektakulær ny gren, skiflyvning i Vikersundbakken.

Men nå ser det altså ut til at OL-hoppet til telemarkingene lander på kulen før det tok fatt på svevet.

Dersom støtten fra idrettsstyret hadde blitt positiv, skulle den endelige søknaden behandles av styret i idrettsforbundet den 22. mars. Den 1. april i år må IOC (den internasjonale olympiske komite) ha alle søknadene på bordet.

Nå ser det altså ut til at Norges navn ikke kommer til å være med i søknadsbunken.