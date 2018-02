Heiberg beklager værkaoset: – Jeg er lei meg og bekymret

– Dette er en plass som er best egnet for bob og isdans, sier kombinertløperen Jørgen Graabak til NRK etter at han ble felt av de dårlige forholdene i hoppbakken onsdag formiddag.

Han føyer seg inn i rekken av utøvere som er kritiske til været i Pyeongchang. Flere øvelser er utsatt, og onsdag måtte også olympiaparken evakueres grunnet voldsomme vindkast.

– Vi hadde håpet dette skulle bli en suksess, også for etterbruken av anleggene, og at dette skulle bli et senter for vinteridrett i det fjerne østen. Jeg er veldig, veldig lei meg når jeg ser hva slags vær vi har fått. Jeg skjønner utøvernes frustrasjon, svarer tidligere IOC-medlem Gerhard Heiberg på spørsmål om Pyeongchang er egnet som arrangørby for vinter-OL.

Heiberg var formann i IOCs evalueringskommisjon første gang den sør-koreanske byen søkte om å få arrangere lekene.

En egen post på programmet handlet om været, og IOC innhentet rapporter fra søkernasjon og søkerby i tillegg til å gjøre egne undersøkelser, ifølge Heiberg.

– 21 personer går gjennom alle aspekter ved et OL. IOC gjør grundige undersøkelser når det gjelder været. Og vi føler alle meldinger vi fikk var troverdige. Det gikk på at været ikke ville være den største utfordringen under et OL i Sør-Korea. Vi fikk aldri noen alarmerende meldinger. Alle rapporter pekte i retning av at det ville bli bra vintervær i Pyeongchang-området i februar. Dessverre har det ikke slått til.

STERK VIND: Her i Gangneung førte de kraftige, lokale vindkastene til at olympiaparken ble evakuert onsdag. Samtidig gikk kombinertrennet i Pyeongchang (60 kilometer unna) som normalt.

– Er du bekymret for at man ikke rekker å arrangere alle øvelsene?

– Ja, det er jeg virkelig. Her har utøverne trent i fire år for å risikere at øvelsen de skal delta i kanskje ikke finner sted. Jeg er lei meg og bekymret.

– Kunne IOC gjort annerledes?

– Vi gjorde det vi kunne for å finne ut hvordan været i området vil være i februar. Jeg er redd vi ikke kunne gjort særlig mer. Når det gjelder vind og kulde, er det lite vi kan gjøre. Jeg må nok en gang beklage at været ikke slo til i Sør-Korea. Jeg blir veldig lei meg når jeg ser sterk kulde sammen med voldsomme vindkast, sier den tidligere IOC-medlemmet, som onsdag også snakket med VG om været i OL-byen.

– Det er litt trist

Under kombinertrennet onsdag fikk Jørgen Graabak og Jan Schmid kjenne på de ustabile forholdene i Pyeongchang.

– Dette er kanskje den beste omgangen vi har hatt i bakken her, og det sier vel sitt. Det er noen som er fryktelig uheldig og det er veldig kjipt for oss som blir utsatt for det, forteller Graabak.

– Jeg er ikke helt godvenn med arrangementet foreløpig, legger han til.

KRITISK: Jørgen Graabak er ikke imponert over OL-byen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Han får støtte av lagkamerat Espen Andersen

– Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er litt trist for utendørsidrettene. Det står jo vindmøller her for å lage strøm. Det er kanskje ikke egnet for å drive med hopping, alpint, skiskyting og snowboard her ute. De har gjort en fantastisk jobb med å bure inn bakken, men vinden slipper jo fortsatt til, sier Andersen.

– Jeg er forbannet

Hvis det var opp til Graabak hadde de olympiske lekene vært lagt et annet sted.

– I alpint avlyser de alt mulig, og i skiskyting blir det utsettelser. Langrenn blir preget av vind, og vi og hopperne blir veldig preget av det med utsettelser og så videre.

– Burde det vært lagt et annet sted?

– Ja, hvis du ser utelukkende på premisser for gode konkurranser, er det ikke optimalt å legge det til en plass som blåser så mye. Men det bestemmer jeg ikke over, sier Graaabak.

Graabak gikk seg litt opp i langrennsdelen, men hopprennet ødela dagen. Han havnet til slutt helt nede på en 18.-plass.

– Akkurat nå er jeg forbannet og skuffet. Det er mye følelser. Jeg håper jeg har litt mer stang inn i storbakken. Det er kjedelig å være Jørgen Graabak på en dag som dette, forteller han.