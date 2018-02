Erna om ny OL-søknad: – Må være et ønske fra det norske folk

Statsminister Erna Solberg (H) besøkte fredag et ungdomssenter en times kjøring fra OL-byen Pyeongchang før hun fikk med seg guttene fristilløp.

Hun skal ikke være lenge i Sør-Korea, og har et meget tett program, men tok seg tid til et raskt intervju med NRK etter å ha gratulert Simen Hegstad Krüger med sølvet.

– Han var veldig glad! Det må man også være etter et sølv. Vi må ikke bli så bortskjemt at sølv på 15 kilometer og bronse i super-G ikke er bra nok, sier Solberg.

OL til Norge?

– Kan OL i Norge igjen bli en realitet?

– Det kan godt tenkes en gang i fremtiden, men det må være et ønske fra det norske folk. Det er en stor investering for et lite land som Norge. Og det er fellesskapets penger vi bruker på dette. Enstemming blir det aldri, men det må være en ganske tydelig majoritet som ønsker at vi skal arrangere OL, svarer Solberg.

Norge har ikke vært vertsnasjon siden lekene på Lillehammer i 1994. Både Oslo og Tromsø har vært aktuelle flere ganger de siste årene, men planene ble stanset før IOC måtte ta en avgjørelse.

FOLKEFEST: OL på Lillehammer var en enorm publikumssuksess. Foto: Jan Greve / NTB scanpix

Sist ut var Telemark som i fjor la frem planer om OL i 2026, men styret i Norges Idrettsforbund sa nei.

– Først må vi jobbe med hvorfor Norge skal arrangere OL. Jeg syns det er gjort en god jobb med å få rimeligere leker de siste årene. Det som var ekstravaganse tidligere er nok dimensjonert betydelig ned, sier Solberg.

– Hva har OL på Lillehammer betydd for Norge?

– Mye for norsk stolthet. Det å vise at vi kunne arrangere noe så vellykket. Og det er et godt minne med alle de fantastiske idrettsprestasjonene. Og det åpnet øynene til veldig mange for norsk vinter- og idrettskultur.

Skal se hockeyguttene

Statsministeren, som er på tur sammen med ektemannen Sindre Finnes, skal blant annet se langrennsstafetten for kvinner lørdag og hockeyguttenes kamp mot Tyskland søndag før hun reiser hjem.

– Idrettsprestasjoner betyr mye oppmerksomhet for Norge. Da jeg var i Japan nå var Maren Lundby den de snakket mest om. De hadde merket seg den lille jenta fra Norge som hoppet langt. Idretten er med på å gi landet vårt «goodwill» man kan benytte i det politiske programmet og i næringslivet, sier statsministeren.