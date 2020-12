– Man vet at det kan ligge gevinst i å kalle det grønt, uansett hvor grønt det er. Det er på tide at det kommer en slags sertifisering, men her er det kanskje noen som sitter og svetter nå, sier NHH-professor Ola Grytten til NRK.

EUs nye klimaregler er for tiden ute på høring.

Bærekraftseksperter NRK tidligere har snakket med tolker reglene dit hen at selskaper som forlenger levetiden til fossil energi, tross at de bedriver grønn virksomhet selv, vil regnes som «brune», ikke «grønne».

Blir det slik, kan det gjøre det utfordrende for norske selskaper. Ikke minst for enkelte av selskapene i den «grønne» bølgen av selskaper som har blitt notert på Oslo Børs-markedsplassen Euronext Growth denne sommeren og høsten.

– Kan risikere et krakk på slike aksjer

– Enkelte bedrifter som man har trodd var grønne, risikerer å bli brune. Og man kan risikere krakk på slike aksjer. Men jeg tror de aller fleste selskapene vil komme innenfor de grønne definisjonene, sier Grytten.

Grytten har tidligere vært kritisk til den grønne bølgen av selskaper som har inntatt Oslo Børs' minste markedsplass. Han frykter at vi ser begynnelsen på en grønn boble.

– Men faren er størst for dem som ikke er grønne likevel, sier han.

EU-systemet kalles EUs taksonomi for bærekraftige aktiviteter. Det er laget for å sikre at grønn finansiering går til selskaper som faktisk er grønne, og skal gjøre det enklere for investorer, kunder og forbrukere å velge bærekraftig.

Finanstilsynet har foreslått at det gjøres til norsk lov.

For å regnes som grønt krever EU at aktiviteten bidrar vesentlig til å stanse klimaendringene. Aktiviteten må heller ikke bidra til å forlenge levetiden til fossil energi.

En del selskaper kan falle i verdi

Grytten tror at EU kommer til å tillate selskaper tid til å tilpasse seg den nye taksonomien, og at flere av selskapene kommer til å klare omstillingen. Men ikke alle kommer til å klare å bli grønne nok for EU.

– Man skal være forsiktig med å si at det kommer et kjempekrakk, men man må regne med at en del selskaper vil falle i verdi, sier Grytten.

Dersom et selskap slutter å regnes som grønt, kan en av konsekvensene bli dyrere finansiering.

En annen mulig konsekvens er et kursfall fordi investorer ikke har lyst til å ha pengene sine i selskaper som ikke lenger er grønne:

– Det har vært så lukrativt å investere der, og det vil nok komme fram at det ikke alltid er like lønnsomt. Det er ikke alltid at selskapene har veksten de trenger, og derfor tror jeg grønne aksjer fort er overpriset. Hvis de i tillegg plutselig blir brune, så tror jeg hvert fall at man kan se et fall, sier Grytten.

Thina Saltvedt i Nordea sier nye lover og reguleringer kan by på utfordringer for grønne selskaper. Foto: Frode Berg / NRK

EUs taksonomi er toneangivende

Noe av bakgrunnen for at flere av de grønne vekstselskapene på «minibørsen» er priset høyt, er at etterspørselen etter grønne prosjekter å investere i er stor, uten at det er mange gode prosjekter å investere i, ifølge Thina Saltvedt.

Hun er sjefanalytiker for bærekraftig finans i Nordea, og sier at EUs taksonomi er toneangivende i hvilke aktiviteter som kan kalles grønne og bærekraftige.

– Det som er utfordringen når man får nye reguleringer og nye lover, er at de kommer ganske brått og kan være overraskende. Det kan føre til at aktiviteter som tidligere var antatt å være grønne kan bli omklassifisert som brune, sier Saltvedt.

Dermed kan taksonomien ramme den grønne børsbølgen, hvis selskapene skulle slutte å regnes som grønne.

– Da kan enkelte sektorer få et massesalg slik at prisene dumpes. Det er ikke markedene så glade i, den typen raske endringer. Det kan skape usikkerhet og du kan få kortsiktig store bevegelser i kapitalflyten, sier Saltvedt til NRK.

Aker Carbon Capture ble notert på Euronext Growth, som den gangen het Merkur Market, i sommer. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Aker-satsinger er «godt posisjonert»

Ikke siden 2007 har like mange nye selskaper blitt notert på Oslo Børs sine tre markedsplasser. Størst har aktiviteten vært på «minibørsen» Euronext Growth.

I sommer ble det kjent at oljeleverandøren Aker Solutions skilte ut den grønne delen av virksomheten i satsingene Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind. De driver med karbonfangst og havvind.

Kort tid etter dukket de to nye selskapene opp på markedsplassen.

Begge selskapene er godt posisjonert i sine respektive markeder, sier kommunikasjonssjef Ivar Simensen i Aker Horizons, som er eier i de to grønne Røkke-satsingene. Han påpeker at det fortsatt er mye bevegelse rundt reglene:

– Vi ser på dette som en positiv utvikling som vil gjøre det enklere for investorer å vurdere bærekraftige investeringer, og som vil føre til at rendyrkede selskaper ville komme godt ut, sier Simensen til NRK.

Selskapene var verdsatt til henholdsvis 2,86 og 2,1 milliarder kroner på noteringstidspunktet. Nå verdsettes de til 5,8 og 4,6 milliarder kroner.

– Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind har teknologi og løsninger for å redusere utslipp og produsere fornybar energi i stor skala, der man virkelig kan gjøre en forskjell, sier Simensen.