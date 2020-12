Danmark stopper oljejakten i Nordsjøen

Et flertall i Folketinget vedtok torsdag kveld at Danmark ikke skal starte nye letingeboringer i Nordsjøen, og oljeutvinningen skal avvikles helt innen 2050.

– Det vil gi en gjenklang rundt i hele verden at vi tar denne avgjørelsen. Det er i tråd med vår beslutning om å være fossilfrie i 2050, sier klimaminister Dan Jørgensen (S).

Partiene bak den såkalte Nordsjøavtalen er konkret blitt enige om å droppe den åttende konsesjonsrunden, som ville åpnet for fortsatt oljeutvinning fram til 2050.

Avgjørelsen kommer på et tidspunkt hvor politikerne jobber med å komme med flere store beslutninger som skal gjøre Danmark til et foregangsland når det kommer til klima, skriver danske BT.

Avtalen kommer imidlertid i kjølvannet av at det franske oljeselskapet Total trakk sin siste søknad til nye letetillatelser. Total er den største aktøren i den danske delen av Nordsjøen, og dette har blitt tolket som et tegn på at oljeeventyret allerede næmet seg slutten.

Oljearbeidere skal omskoleres

Danmark er EUs største oljeprodusent, men på 40. plass internasjonalt.

Siden utvinningen begynte i 1972 har den danske statskassen tjent 541 milliarder danske kroner på oljevirksomheten, men inntektene har falt de siste årene. Delvis på grunn av lavere oljepriser, men også fordi det er mindre olje igjen på de danske oljefeltene.

I 2019 var inntektene fra olkevirksomheten 5,9 milliarder danske kroner, ifølge tall fra Energistyrelsen.

Tusenvis av ansatte i oljeindustrien må på sikt finne ny jobb. Til det formålet setter partiene av 90 millioner danske kroner til blant annet omskolering.

– Nå må Norge få øynene opp

Nyheten har blitt godt mottatt av de norske miljøorganisasjonene Natur og Ungdom, Greenpeace, Naturvernforbundet og WWF Verdens naturfond, som i en felles pressemelding krever at regjeringen følger det danske eksemplet.

– Danmark føyer seg med dette inn i en økende liste over land som har skjønt at oljealderen er over. Nå må Norge åpne øynene for at også vår olje- og gassvirksomhet må begrenses dersom vi faktisk ønsker å løse klimakrisen, sier leder i Naturvernforbundet Silje Ask Lundberg.

Organisasjonene understreker at også Frankrike, Costa Rica, Irland og Portugal har vedtatt stans eller pause i olje- og gassutvinning.