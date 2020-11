NHH-professor frykter grønn børsboble: – Kan skje en kraftig korreksjon

– Det ble spøkefullt kalt for dotcom-boblen, fordi det virket som investorer var villige til å kjøpe alt som endte på dotcom, sier Espen Henriksen ved Institutt ved finans til NRK.

En grønn bølge har inntatt verdens finansmarkeder i år. På Oslo Børs har det ikke vært flere selskaper notert siden før finanskrisen.

Investorene har i høst sendt flere av de grønne nykommerne på minibørsen Merkur Markets til himmels.

– På samme måte som man var interessert i alt som var ny teknologi den gang, så virker det som om investorer nå er villige til å gå etter alt som har noe med det grønne skiftet å gjøre, sier Henriksen.

Espen Henriksen ved Institutt for finans ved BI. Foto: Handelshøyskolen BI

Røkke-selskap firedoblet på to uker

Kursutviklingen i høst er oppsiktsvekkende. I løpet av uker kan markedsverdien til de små grønne nykommerne svinge med hundrevis av millioner kroner:

Quantafuel jobber med teknologi innen avfall og resirkulering. Aksjen gikk tregangeren i høst til 73 kroner, før kursen mistet halve oppgangen.

Kjell Inge Røkkes vindturbin-selskap, Aker Wind Offshore, steg fra 1,47 til 6 kroner per aksje i løpet av to uker i høst. Nå koster aksjen i overkant av 3 kroner.

Vann- og vindkraftverkselskapet Cloudberry har i år kostet alt fra 10 til 18 kroner per aksje, men er nå blitt priset ned til 10 kroner.

Alle selskapene regnes som grønne og er notert på minibørsen Merkur Markets. Som NRK tidligere har omtalt, har Finanstilsynet advart mot høy risiko i selskapene på minibørsen.

BØRSNOTERT GRØNNE AKER-SELSKAP: Milliardær Kjell Inge Røkke (til venstre) under Pareto-konferansen i september, sammen med Christian Jomaas (i midten) og Aker-konsernsjef Øyvind Eriksen. Foto: Cecilie Langum Becker / NRK

– Det meste var slam og grus

NHH-professor Ola Grytten mener det er naturlig at investorer har sterk tro på selskaper i fornybar sektor når politikerne varsler et grønt skifte, men stusser over prisingen.

– Man skal være klar over at det finansmessig er blitt en bølge som jeg egentlig ikke tror har rot i fundamentale ting i markedet. Her er det overprising av en del grønne aksjer. Her kan det skje en kraftig korreksjon med tid, sier han til NRK.

Når renten settes ned og milliarder i krisepakker flommer ut fra staten, er faren at økonomien blåses opp. Grytten frykter at vi er vitne til luft i prisingen av grønne aksjer.

– Det blir overskudd av penger en del plasser. Dermed får man finansiell ustabilitet, som gjør at børsen og eiendomspriser stiger til værs. Langt over det de burde gjøre, sier han.

Investor Peter Warren advarer mot at det er veldig lett å tro at det er enkelt å tjene store penger på børs.

– Å tro at alle selskapene er bra, er omtrent som om du sto i en elv og forsøkte å finne gull, i mørkt og rennende vann. Så drar du silen opp og tror at alt du fikk med er gull. I realiteten vil det vise seg at det kanskje ikke var noe gull i hele tatt, på de 5-20 første forsøkene. Det meste var slam og grus. Det tror jeg også vil være tilfellet her, sier investor Peter Warren til NRK.

Advarer mot Amazon-sammenligning

Noen vil kanskje innvende at selskaper som Amazon viste seg å være en god investering – tross høy prising for 20 år siden. Men Henriksen heller kaldt vann i årene på investorer som tror at de har funnet det grønne svaret på Amazon.

– Det er ingen grunn til å tro at de blir så fantastisk lønnsomme som noen av disse teknologiselskapene er blitt. For det andre er det vanskelig å plukke den ene vinneren. Det er heller ikke åpenbart at den som skulle bli vinneren til slutt, allerede er børsnotert, sier han.

Årsaken til at Amazon kunne gjøre det så bra, var at selskapet kunne være ledende og ta markedsandeler fra konkurrentene uten å øke kostnadene mye. Da lå det større gevinster for aksjeeierne i potten.

– Ingen av de teknologiene jeg har sett i det grønne skiftet, har potensialet til å dominere markedet på samme måte, sier Henriksen.