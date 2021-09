Senterpartiet åpner for sonderinger med SV

– Jeg har hatt gode samtaler med Trygve Slagsvold Vedum og Audun Lysbakken siden onsdag. Jeg har da formelt invitert Sp og SV til regjeringssonderinger, og de har takket ja. Mitt mål er å starte denne uken. Torsdag håper jeg vi kan komme sammen på Hurdalsjøen Hotell.

Støre sier det ikke er forhandlinger med fulle delegasjoner. Han regner med at det er han selv og Hadia Tajik som deltar fra Ap.

Trygve Slagsvold Vedum opplyser at sonderingene fra Sps side vil ledes av ham og parlamentarisk leder, Marit Arnstad.

Ap-lederen sier sonderinger om regjeringsforhandlinger mellom SV, Ap og Sp etter planen starter på Hurdalsjøen Hotell allerede torsdag denne uken.

– Er det mange hindringer?

– Ikke slik jeg ser det.

Ifølge Ap-lederen er det ikke satt en tidsplan for hvor lenge sonderingene vil vare. Støre, SVs leder Audun Lysbakken og Sps Trygve Slagsvold Vedum sier alle at sonderingene er viktige for å finne ut av om det er grunnlag for regjeringsforhandlinger.

Har mye til felles

– Vi tre partiene har flertall sammen som vi må forvalte på en god måte. Det skal vi gjøre, sier SV-leder Audun Lysbakken. Foto: Annika Byrde / NTB

Lysbakken mener at Ap, SV og Sp har mye til felles når de går inn i sonderinger om å danne regjering.

– Jeg regner med at alle tre har det samme utgangspunktet. Det er politikken som avgjør, ikke navnet på partiene, sier Lysbakken etter at Sp åpnet for sonderinger.

SV-lederen er fornøyd med Sps beslutning mandag.

– Jeg er glad for den beslutningen. Vi tre partiene har flertall sammen som vi må forvalte på en god måte. Det skal vi gjøre, sier Lysbakken.

Lysbakken vil ikke si hvor smertegrensen for SV går i forhandlinger.

– Jeg tror vi alle er tjent med sonderinger. En ordentlig utforskning av mulighetene vi har for å finne sammen, sier Lysbakken.

Både SV og Ap har vært klare på at de ønsker en rødgrønn regjering med Sp.

Samtidig har Vedum og Senterpartiet lenge holdt kortene tett til brystet og gjentatte ganger unnlatt å svare på om partiet vil gå i regjering sammen med SV.

Informerte Støre og Lysbakken

De beste løsningene kommer gjennom samtalene mellom Ap og Sp, har vært Vedums mantra. Etter Sp-lederens møte med den nye stortingsgruppa mandag ettermiddag sier Vedum at SV vil være med i sonderingene fremover.

– Vi har hatt et møte i gruppa og har der konkludert med at vi ønsker å kartlegge gjennom sonderinger hvilket grunnlag det er for eventuelle forhandlinger. I en sånn runde kan også SV være med, sier Vedum mandag.

– Vi har konkludert med at vi ønsker en sonderingsrunde for å kartlegge om det er grunnlag for regjeringsforhandlinger med SV og Ap, sier Vedum. Foto: Annika Byrde / NTB

Han ville ikke gå inn på de største motsetningene mellom Sp og SV i møte med pressen mandag ettermiddag.

– Når vi nå tar initiativ til en sondering, så har vi brukt tiden siden valget til samtaler med Ap-lederen der vi har diskutert de ulike sakene. På bakgrunn av de samtalene så mener jeg det er grunnlag for en slik sondering, sier Vedum.

Vedum sier han informerte Ap-leder Jonas Gahr Støre om beslutningen på Støres kontor og at SV-leder Audun Lysbakken ble informert på telefon kort tid før han opplyste pressen om partiets standpunkt i vandrerhallen i Stortinget mandag.

– Opp til Støre

– Jeg har hatt samtaler med Støre fortløpende den siste uka. Der har vi gått gjennom ulike politiske temaer. Jeg har informert Støre om den beslutningen gruppa har tatt og ringte Lysbakken for tre minutter siden.

Vedum sier videre at det er opp til lederen av det største partiet, Jonas Gahr Støre, å ta initiativ til sonderinger fremover.

– Vi har hatt det første gruppemøte etter valget. Så har det vært en diskusjon med en tett dialog mellom Støre og meg om grunnlaget for en ny regjering. Vi har hatt gode og konstruktive runder. Vi har konkludert med at vi vil kartlegge hvilket grunnlag det er for eventuelle forhandlinger, sier Vedum.