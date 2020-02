Gjelsten og Sunde kjøper store deler av Gresvigs konkursbo

Det opplyser Gresvig AS i en pressemelding mandag.

– Jeg synes det er trist at en aktør som Gresvig, med over 100 års historie og hvor jeg også tidligere har vært en eier, forsvinner. Samtidig er det et faktum at det lenge har vært en overetablering av sportsbutikker i Norge, noe som har bidratt til svak lønnsomhet i bransjen, skriver Gjelsten.

Slått konkurs

Det er tre uker siden den tradisjonsrike sportskjeden ble slått konkurs. Totalt består konsernet av i underkant av 95 egeneide butikker med mer enn 2.200 medarbeidere. I 2019 hadde selskapet en samlet omsetning på 3,2 milliarder kroner.

Konkursbegjæringen som er innlevert ved Heggen og Frøland tingrett, omfattet alle Gresvigs egeneide butikker. I tillegg har sportskjeden 100 franchisebutikker, disse er ikke omfattet av konkursen.

Eier konkurrent

Bjørn Rune Gjelsten er fra tidligere eier av Sport 1-konsernet som i flere år har vært en av Gresvigs konkurrenter. Nå kommer altså de tidligere Gresvig-butikkene under samme paraply som Sport 1 hvis den nye konstellasjonen godkjennes av Konkurransetilsynet, skriver Dagens Næringsliv.

– Gjennom samarbeidet med Olav Nils Sunde og hans selskap O.N. Sunde AS får vi nå muligheten til å skape en solid aktør med langsiktige og finansielt sterke eiere, som gjennom Sport 1 og Intersport vil være den ledende faghandelskjeden i Norge, sier Bjørn Rune Gjelsten.