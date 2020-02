Sportskjeden Gresvig er konkurs

Saken oppdateres.

Styret i Gresvig Retail Group melder mandag at selskapet er begjært konkurs. Sportskjeden eier sportsbutikkene G-Sport og Intersport.

Totalt består konsernet av i underkant av 95 egeneide butikker med mer enn 2.200 medarbeidere. I 2019 hadde selskapet en samlet omsetning på 3,2 milliarder kroner.

Kostnadene og forpliktelsene knyttet til konsernets drift blir samlet sett ikke ansett å være bærekraftige, skriver selskapet i meldingen.

Administrerende direktør Lars Kristian Lindberg utdyper til NRK at selskapet den siste tiden har gjort store tiltak som å gå fra tre til én kjede, store kostnadskutt og redusert både innkjøp og varelager.

– Men vi har rett og slett en for stor ryggsekk å bære når det gjelder kostnader direkte og indirekte til butikkstrukturen vår. Selv med store tiltak så blir det for krevende, sier han.

– Nå forsøker vi å få informasjon ut til ansatte og kunder. Butikkene skal fortsette å være åpne og vi skal drifte så normalt vi klarer.

Lindberg opplyser at han håper bostyret vil være på plass senere i dag.

Omfatter ikke franchisebutikker

Beslutningen ble ifølge Lindberg tatt på et styremøte i går.

–Da er det viktig for oss at dette kom raskt ut for både samarbeidspartnere, ansatte og franchisetakere.

Konkursbegjæringen som er innlevert ved Heggen og Frøland tingrett, vil omfatte alle Gresvigs egeneide butikker. I tillegg har sportskjeden 100 franchisebutikker, disse er ikke omfattet av konkursen.

– Vi har god dialog med banken, som har uttrykt vilje til å bidra til drift i en fase slik at bostyrer kan få kartlagt mulige interessenter og vurdert grunnlag for videre drift, sier Lindberg.

– Kostnadsnivået ikke tilpasset markedsforholdene

– Som eier har vi stått bak selskapet og ledelsen gjennom både opp- og nedturer siden 2006, og vi har stor tro på den strategien som er utarbeidet, blant annet med tettere tilknytning til det internasjonale Intersport-systemet, verdens største sportskjede, sier styreleder Olav Nils Sunde i Gresvig Retail Group.

Han legger til at de har tilført sportskjeden mer enn én milliard kroner de siste tre årene.

– Vi kan imidlertid ikke forsvare å tilføre selskapet ytterligere ressurser uten en grunnleggende endring i konsernets samlede kostnader. Dagens kostnadsnivå er rett og slett ikke tilpasset markedsforholdene, sier han.

XXL stiger på børs

Samtidig som Gresvig melder at de er konkurs gjør XXL et hopp på drøyt 12 prosent på Oslo Børs i formiddag.

Det siste halvåret har vært bratt for XXL. Investorenes tillit til at de kan tjene masse penger i fremtiden på å selge sportsutstyr og klær har dalt i takt med svake resultater. Blant investorene som har mistet troen er Folketrygdfondet som har solgt aksjer noen titalls millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv.

For snaut 3 år siden gikk aksjen for 100 kroner. Nå går den for rett over 13 kroner, noe som gir selskapet en børsverdi på 2,2 milliarder kroner. Fredag legger sportskjeden legger frem resultat for fjorårets siste kvartal.