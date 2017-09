Giske: – Ap trenger ingen personstrid nå

– Vi nådde ikke ut med et budskap som folk kjente seg nok igjen i, så det må vi ha en grundig runde på, sier Arbeiderpartiets nestleder til NRK.

Men han avviser at partiet trenger noen lederdebatt nå.

– Det siste Arbeiderpartiet trenger nå er en personstrid. Vi trenger en runde på det politiske og hvordan vi skal jobbe ufortrødent videre for å få gjennomslag for våre saker, sier han til NRK.

Sier andre var tydeligere i enkeltsaker

Arbeiderpartiet fikk en oppslutning på 27,4 prosent, det dårligste valgresultatet på 16 år.

Giske sier at selv om Ap ikke har fått regjeringsmakt, kan det faktisk være slik at det blir lettere å få gjennomslag for partiets politikk i Stortinget.

– Hva har Arbeiderpartiet gjort galt i denne valgkampen?

– Jeg tror ikke vi skal begynne evalueringen med konklusjon. Vi må gå gjennom budskapet vårt og spørre oss om hvorfor vi etter fire år i opposisjon ikke har gått fram, men faktisk tilbake.

Giske tror en forklaring kan være at det er mange andre partier på opposisjonssiden som har hatt tydeligere enkeltsaker som de har vunnet oppslutning på. Han påpeker også at partiet har hatt størst tilbakegang i fylkene med sterkest distriktsprofil og at Senterpartiet har gått fram der.

– De har sikkert tatt velgere fra oss, men vi skal være et parti for by og distrikt, så dette er en sak vi må diskutere.

Partioppslutning i hele landet Med endring i prosentpoeng fra stortingsvalget 2013 RESULTAT 95,1 % opptalt PARTI ENDRING STEMMER R Rødt 2,4 + 1,3 1.3 prosentpoeng opp fra 2013 68 909 68909 stemmer SV Sosialistisk Venstreparti 6,0 + 1,9 1.9 prosentpoeng opp fra 2013 171 759 171759 stemmer AP Arbeiderpartiet 27,4 −3,4 3.4 prosentpoeng ned fra 2013 789 677 789677 stemmer SP Senterpartiet 10,3 + 4,8 4.8 prosentpoeng opp fra 2013 297 383 297383 stemmer MDG Miljøpartiet De Grønne 3,2 + 0,4 0.4 prosentpoeng opp fra 2013 91 478 91478 stemmer KRF Kristelig Folkeparti 4,2 −1,4 1.4 prosentpoeng ned fra 2013 120 944 120944 stemmer V Venstre 4,3 −0,9 0.9 prosentpoeng ned fra 2013 124 243 124243 stemmer H Høyre 25,1 −1,7 1.7 prosentpoeng ned fra 2013 723 558 723558 stemmer FRP Fremskrittspartiet 15,3 −1,1 1.1 prosentpoeng ned fra 2013 439 940 439940 stemmer ALLI Alliansen 0,1 + 0,1 0.1 prosentpoeng opp fra 2013 3 265 3265 stemmer HELSE Helsepartiet 0,4 + 0,4 0.4 prosentpoeng opp fra 2013 10 198 10198 stemmer LIBS Liberalistene 0,2 + 0,2 0.2 prosentpoeng opp fra 2013 5 471 5471 stemmer SAMFS Samfunnspartiet 0,0 0,0 Ingen endring siden 2013 104 104 stemmer NKP Norges Kommunistiske Parti 0,0 0,0 Ingen endring siden 2013 305 305 stemmer DEMN Demokratene i Norge 0,1 + 0,1 0.1 prosentpoeng opp fra 2013 3 788 3788 stemmer KRISTNE De Kristne 0,3 −0,3 0.3 prosentpoeng ned fra 2013 8 580 8580 stemmer KYST Kystpartiet 0,1 0,0 Ingen endring siden 2013 2 417 2417 stemmer PIR Piratpartiet 0,1 −0,2 0.2 prosentpoeng ned fra 2013 3 276 3276 stemmer PP Pensjonistpartiet 0,4 0,0 Ingen endring siden 2013 12 805 12805 stemmer BLANKE Blanke 0,6 + 0,2 0.2 prosentpoeng opp fra 2013 17 727 17727 stemmer FI Feministisk Initiativ 0,0 0,0 Ingen endring siden 2013 684 684 stemmer NML Nordmørslista 0,1 + 0,1 0.1 prosentpoeng opp fra 2013 2 127 2127 stemmer NP Norgespartiet 0,0 0,0 Ingen endring siden 2013 151 151 stemmer VERDI Verdipartiet 0,0 0,0 Ingen endring siden 2013 142 142 stemmer NORDT Nordting 0,0 0,0 Ingen endring siden 2013 58 58 stemmer

– Aps skyld at dagens regjering ikke blir byttet ut

Partisekretær Kjersti Stenseng mener Arbeiderpartiet må innse at det er deres skyld at man ikke får byttet ut dagens borgerlige regjering.

Partisekretær Kjersti Stenseng sier Arbeiderpartiet har hovedansvaret for at det ikke blir et regjeringsskifte, men sier ledelsen står samlet. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

– Det er ikke et ønske om mer borgerlig politikk hvis du ser på antall stemmer. Sentrum-venstre styrker seg, men det er Arbeiderpartiet som er årsaken til at vi ikke klarer å bytte ut dagens regjering, sier partisekretæren.

Også hun sier de nå skal bruke tid å evaluere og lære av hva som har gått galt. Og som Giske sier hun at det ikke er tid for noen lederkamp nå. Hun avviser spekulasjoner om intern murring mot partileder Jonas Gahr Støre.

– Det er ledelsen i spissen som har hatt ansvaret for valgkampen, for strategien i de fire årene i opposisjon der vi har forberedt oss på et regjeringsskifte. Det ansvaret skal vi ta, men vi er et samlet lag som skal ta dette i fellesskap, sier Stenseng.