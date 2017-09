Bjarne Håkon Hanssen: – Folk har ikke kjent seg igjen i Aps historiefortelling

– Jeg hadde trodd at Ap kom til å gjøre det dårlig, men at de skulle få nærmere 30 prosent enn 27. Der tok jeg feil. Selvransakelsens tid synker nok inn over Youngstorget, sier Hanssen etter Aps dårligste valg på 16 år.

– Hva har gått galt?

FEIL FOKUS: Oppmerksomheten rundt Ap-leder Jonas Gahr Støres privatøkonomi bidro til at partiet ikke fikk snakket nok om sakene sine, ifølge Bjarne Håkon Hanssen. Foto: NRK

– Jeg tror ikke jeg har en mer avansert forklaring på det enn mange andre har hatt så langt i valgkampen. Det er noe med at folk ikke har kjent seg igjen i Aps historiefortelling om utfordringen med ledighet, sysselsetting, økonomien og mer. Folk har sett seg rundt og sagt: «Stemmer dette?». Veldig mange har sagt nei til det, konstaterer Hanssen, som var minister i tre ulike departement fra 2000 til 2009.

Fra vondt til verre

Utviklingen fortsatte i et negativt spor for Ap under valgkampen, ifølge Hanssen, som etter politikken har jobbet i PR-bransjen:

– Når det begynner å gå galt, blir det litt selvforsterkende. Du må bruke nesten all mulig TV- og radiotid på å forklare hvorfor det går galt. Så blir dette toppet med en svært stor oppmerksomhet rundt partilederens privatøkonomi, som gjør at man heller ikke får snakket om saker, forklarer kommunikasjonsrådgiveren.

Noe råd til partiledelsen vil han likevel ikke gi fra sidelinjen.

– Hvis jeg skulle ha gitt råd, måtte jeg ha vært med, vært aktiv og tatt ansvar.

Partioppslutning i Nord-Trøndelag Med endring i prosentpoeng fra stortingsvalget 2013 RESULTAT 95,2 % opptalt R Rødt 1,6 + 1,1 SV Sosialistisk Venstreparti 5,0 + 1,6 AP Arbeiderpartiet 34,2 −7,7 SP Senterpartiet 24,5 + 7,8 MDG Miljøpartiet De Grønne 1,7 + 0,3 KRF Kristelig Folkeparti 2,7 −0,8 V Venstre 2,2 −1,9 H Høyre 14,8 + 0,2 FRP Fremskrittspartiet 11,6 −1,3 ANDRE Andre 1,8 + 1,0

Imponert over Høyre

ROS: Hanssen mener Elin Agdestein har gjort en god valgkamp for Høyre i Nord-Trøndelag. Agdestein sikret seg gjenvalg til Stortinget. Foto: NRK

Hanssen konstaterer at Ap gjør et svært dårlig valg i flere distriktsfylker, inkludert hans hjemfylke Nord-Trøndelag.

Han er mest overrasket over hvor godt både Høyre og Fremskrittspartiet gjør det både nasjonalt og lokalt i Trøndelag.

– Det er godt gjort etter fire år i regjering. Det bruker å være en regjeringsslitasje, men de er tydeligvis ikke rammet av det, påpeker han.

Høyre beholder sine mandater i trøndelagsfylkene etter valget, to i sørfylket og ett i nord.

– Elin Agdestein har gjort en god valgkamp, mener Hanssen om Høyres representant i Nord-Trøndelag.

Partioppslutning i Sør-Trøndelag Med endring i prosentpoeng fra stortingsvalget 2013 RESULTAT 95,1 % opptalt R Rødt 2,9 + 2,0 SV Sosialistisk Venstreparti 7,6 + 1,9 AP Arbeiderpartiet 32,8 −3,8 SP Senterpartiet 10,7 + 4,2 MDG Miljøpartiet De Grønne 3,9 + 0,7 KRF Kristelig Folkeparti 2,7 −1,0 V Venstre 4,0 −1,4 H Høyre 20,8 −1,4 FRP Fremskrittspartiet 11,7 −1,9 ANDRE Andre 2,8 + 0,9

Vanskelig for Solberg

Høyre og Erna Solberg kan likevel få det tøft i de kommende fire årene, tror Hanssen. Der Høyre i de forrige fire årene har kunnet danne flertall i Stortinget for saker med enten bare KrF eller bare Venstre, må partiet nå ha støtte fra begge to.

– Regjeringen har gjennomført en del viktige saker, særlig sammen med Venstre alene, for eksempel tvangssammenslåinger av kommunene. Nå mister regjeringen det flertallet i Stortinget. Det skal bli interessant å se om det kommer opp en sak i høst, der Leka og Bindal berger. KrF har aldri vært enig i den tvangssammenslåingen, sier Hanssen.

– Tvangssammenslåingene blir reversert uansett?

– Ja, jeg kan ikke forstå det annerledes enn at de kommunene som fortsatt er imot, får en ny sjanse, svarer han.