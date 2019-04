Giske kritiserer medienes håndtering: – Jeg mistet helt fotfeste

Det har stormet rundt Trond Giske etter at han 7. januar i fjor måtte gå av som nestleder da Ap konkluderte med at han hadde brutt partiets retningslinjer mot seksuell trakassering etter en rekke varsler.

I kveld snakker han og samboeren Haddy Njie ut om den tøffe tiden i programmet «Vårt lille land» på TV2. I programmet kritiserer paret blant annet medienes håndtering av varslene.

Haddy: – Massive lekkasjer til media

Samboeren Haddy Njie tror mediedekningen var en uvanlig synergi av flere ting.

– Noen journalister ble drevet av metoo og å avsløre folk de mente hadde gjort fæle ting, noen var drevet av at det selger godt og noen ble drevet av at det alltid er gøy å avsette en toppolitiker, særlig en som har vært i så mange stormer og er så lite ydmyk, som Trond har vært. Det var så massive lekkasjer innenfra partiet, ting som egentlig bare skulle være i ledelsen gikk rett ut til avisredaksjoner. Helt sånn uten grenser, sier Njie til TV 2.

UVANLIG SYNERGI: Haddy Njie forteller om hvordan hun opplevde mediene under metoo-sakene mot samboeren. Foto: TV 2

Hun hevder at sakene ble slått opp før pressen egentlig visste hva som lå i varslene.

– Det opplevdes som helt, jeg mistet fotfeste rett og slett. Det var ikke noe trygt sted noe sted, jeg var bare helt forsvarsløs, sier Giske til TV 2.

UTRYGT: Trond Giske fortell i programmet «Vårt lille land» hvordan det var 300 medieoppslag på han i løpet av et døgn. Foto: TV 2

Arbeiderpartiet sier til NRK at de i kveld først og fremst skal se dokumentaren, for deretter å vurdere om de skal komme med en kommentar.

Trond Giske: – VG bør beklage

STØTTER GISKE: Haddy Njie, som julen da det stormet som verst var programleder for Kvelden før kvelden på NRK, forteller om en tøff tid og en fortvilet samboer. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Giske: – Alle grenser var borte

– Jeg opplevde egentlig at alle grenser var borte, det fantes ingen terskel lenger for hva som kunne komme på trykk. Det var ikke noe krav om dokumentasjon eller to kilder, folk kunne si hva som helst anonymt og det gikk rett ut i noen medier, hevder Giske.

Det var Dagens Næringsliv som først omtalte varselene mot Trond Giske.

DNs sjefredaktør Amund Djuve avviser overfor TV 2 at Trond Giske ikke har hatt muligheten til å forsvare seg og at de har hatt et avslappet forhold til bruken av anonyme kilder.

MULIGHET TIL FORSVAR: DNs sjefredaktør Amund Djuve presiserer overfor TV 2 at Giske har hatt mulighet til å forsvare seg overfor avisen. Foto: NRK

– Definitivt ikke. Dette har vært en utfordrende sak å jobbe med, men vi har ment det har vært viktig å få frem sakene der en daværende nestleder og tidligere statsråd i mange år har misbrukt sin posisjon til dårlig oppførsel overfor unge kvinner, sier Djuve til TV 2.

Han forklarer hvorfor et varsel mot en nestleder i Arbeiderpartiet er nok til å trykke en sak, slik:

– I denne saken handlet det om en rekke henvendelser fra en rekke ulike kvinner, som mente at Trond Giske i en periode over mange år hadde misbrukt sin posisjon til å oppføre seg dårlig overfor dem og blant annet drevet med seksuell trakassering, sier Djuve til TV 2.