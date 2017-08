Giske avviser Solbergs påstand om rødgrønt kaos

Torsdag kunne NRK fortelle at KrF nekter å delta på en planlagt felles medieopptreden med regjeringen i Kristiansand.

Både Hareide og Solberg prøvde å avdramatisere avbudet, og senere på dagen avviste Erna Solberg at det er noen form for kaos hos de borgerlige partiene. Samtidig innrømmet hun at det ikke er helt klart hvem som kommer til å samarbeide på borgerlig side etter valget.

– I denne valgkampen er det mer kaos på rødgrønn side om hvilke regjeringsalternativer de har. Det er ikke klart hvem som samarbeider på borgerlig side heller, men det er veldig klart at alle må være med hvis vi skal få til en god borgerlig politikk, og det har vi vist i fire år, sa Solberg.

– Stabilt under Stoltenberg Trond Giske ønsker KrF velkommen dersom de ønsker å skifte side. Foto: Bjørn Steinar Gundersen / NRK

Trond Giske er derimot ikke overbevist. Han mener KrFs beslutning tyder på at samarbeidet går mot slutten.

– Jeg skjønner at Solberg har behov for å peke på andre når det borgerlige firepartisamarbeidet er i ferd med å bryte sammen. Men jeg tror de fleste som husker de åtte årene med rødgrønt styre rundt Jens Stoltenberg, husker at det var en helt annen stabilitet enn det vi ser nå.

Til tross for at både SV og Senterpartiet har stilt ultimatum for samarbeid med Arbeiderpartiet, mener Giske det er fullt mulig å danne en rødgrønn regjering dersom det blir et rødgrønt flertall.

Døren åpen for Hareide

Men regjeringsspørsmålet er ikke avklart på rødgrønn side?

– Vi har sagt at vi er klare til å styre med de tre rødgrønne partiene, men at vi også er klare til å ta med KrF i samarbeidet.

Giske sier videre at det de ikke anser MDG og Rødt som samarbeidspartnere i en eventuell regjering.

– Vi samarbeider med alle i enkeltsaker, men et regjeringssamarbeid er først og fremst aktuelt med SV og Sp, og KrF dersom de ønsker det.

NRKs politiske kommentator Magnus Takvam mener KrFs valg om ikke å delta på arrangementet i Kristiansand, i stor grad handler om hvordan de ønsker å kommunisere sin politikk utad, men sier at det nå virker mindre sannsynlig at KrF vil være med på en samarbeidsavtale dersom de borgerlige partiene vinner valget.

– Så det har en interessant politisk betydning.