Solberg i SMS til Hareide: Jeg oppfatter ikke dette som dramatisk

I en melding på Facebook skriver statsministeren at hun har SMSet med Knut Arild Hareide om medieoppslagene om KrFs valgkamp.

«Hei Knut Arild. Takk for SMS. Jeg ser at mediene slår dette stort opp. Jeg har tenkt å si at vi ikke oppfatter dette dramatisk. Det har heller ikke vært planlagt for felles utspill og markeringer. Det eneste vi diskuterte før sommeren var markering av Nye Veier, Erna. »

Nektet å delta

Tidligere i dag ble det kjent at Hareide nekter å delta på en planlagt felles medieopptreden hos selskapet Nye Veier i Kristiansand.

Etter oppslagene i flere medier sendte Hareide en SMS til statsministeren i ettermiddag:

«Hei Erna. Jeg ser at det blåses stort opp av vi følger opp vedtaket om at KrF ønsker en Sentrum-Høyre-regjering, med å ikke ha felles markeringer. Dette snakket vi om før sommeren, og jeg synes kanskje mediene overdriver hva dette betyr. Knut Arild»

Hareide skriver også at han fortsatt ønsker en Sentrum-Høyre-regjering med Solberg som statsminister, noe han selv ga uttrykk for på sin egen Facebook-side tidligere i dag.

Da NRK snakket med KrF-lederen sa han at det ikke er ikke naturlig for KrF å drive valgkamp med partier de ikke skal sitte i regjering med.

– Dette er noe Erna har fått melding om dette i god tid, så det er ingen dramatikk i dette fra vår side. Vi vil løfte vår politikk og vårt regjeringsalternativ, som er med Høyre og Venstre, sa Hareide.

Opptatt av egen valgkamp

I en kommentar fra Statsministeren kontor skriver statssekretær Sigbjørn Aanes at de ikke opplever oppslagene om KrFs valgkamp som dramatiske.

– KrF har et vedtak om at de ønsker seg en regjering med Høyre, KrF og Venstre, og de mener da det er unaturlig å gjøre fellesutspill med alle fire. Det er ikke riktig at det har vært forsøkt planlagt flere valgkamputspill eller felles opptredener.

– Det eneste vi har diskutert er en markering av Nye Veier til tross for vedtaket i KrF fordi det er resultatet av en felles satsing som alle de fire er stolte av. Alle partiene er naturlig nok mest opptatt av egen valgkamp, opplyser statssekretæren.

Takvam: Interessant politisk betydning

NRKs politiske kommentator Magnus Takvam mener saken er dårlig nytt for statsministeren og Høyre på grunn av oppmerksomheten om intern konflikt mellom samarbeidspartiene.

– Men i stor grad handler dette om politisk kommunikasjon. Det å opptre sammen på et bilde, virker uviktig for mange, men det gir et politisk signal som Hareide ikke vil være med på.

Takvam sier det nå blir mindre sannsynlig at KrF vil være med på en samarbeidsavtale dersom de borgerlige partiene vinner valget.

– Så det har en interessant politisk betydning