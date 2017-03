Lysbakken: Dette er et historisk ultimatum

– Jeg er veldig stolt av denne prosessen. Det gir oss partiledere et utrolig sterkt mandat når vi skal forhandle med Arbeiderpartiet og Senterpartiet til høsten, sier SV-leder Audun Lysbakken til NRK.

Ifølge Lysbakken er vedtaket om fem hovedkrav veldig samlende for SVs landsmøte.

Han medgir at forhandlingene om ny regjering med Ap kan bli tøffe med absolutte krav i bånn, men mener likevel kravene er rimelige, og noe eventuelle samarbeidspartier kan godta.

– Hvis vi vinner valget, så skal vi ha gjennomslag for disse fem kravene og få på plass en god avtale.

SV-lederen kaller ultimatumene for historiske

Lysbakken tror SV har nordmenn med seg i ryggen i det ekstra kravet om å jobbe for atomvåpenforbud:

– Jeg vil bli veldig forundret dersom Ap og Sp skulle si nei til å samarbeide med SV fordi de ikke vil ta kampen for et forbud mot atomvåpen.

Selv kaller Lysbakken de fem hovedkravene SV stiller til en samarbeidspartner fra høsten av for «historiske».

– Ingen partier før har vært så åpne på hvordan de vil forhandle om makt, som vi er nå. Vi har i full åpenhet gjort en tydelig prioritering, og sagt hvor våre grenser vil gå. Slike beslutninger pleier å tas på bakrommet, sier Lysbakken.

Støre: – Vi tar ikke forhandlingene nå

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre kommenterte lørdag SVs ultimatum overfor NRK slik:

– Jeg er imot å stille krav med ultimatum. Vi skal lytte til det SV kommer med. Hvis SV vil bytte ut regjeringen, som jeg tror de vil, så tror jeg de vil medvirke til at det blir flertall for en annen regjering. Så får vi ta forhandlingene etter valget.

På spørsmål om Ap kan gå i regjeringsforhandlinger med absolutte krav om ikke oljeutvinning i Lofoten, Senja, Vesterålen og konkrete krav om CO₂-kutt, svarer Støre:

– Vi tar ikke forhandlingene nå, mange måneder før et valg. Jeg tror vi deler retning, ønsker om hvor Norge skal gå. Mer fellesskap, mer aktiv politikk for næring, mer aktiv klimapolitikk, så får vi ta forhandlingene om hvordan det skal skje. Her tror jeg det er mange ting vi deler, men også uenigheter. Da må valgresultatet avgjøre, og gode forhandlinger gi oss et resultat.

– Hva synes du om at SV stiller ufravikelige krav på flere punkter for at de skal gå inn i en regjering?

– Det må de ta ansvar for selv. Min holdning er at forhandlinger skjer med utgangspunkt i at vi deler et ønske om å bytte ut regjeringen, synet på samfunnsregning, så må vi finne resultater rundt et bord, sier Støre.