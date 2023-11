George Floyds drapsmann knivstukket i fengsel

Det skal ha vært en annen innsatt som knivstakk Chauvin, skriver flere medier. Fengselsvesenet har bekreftet at en person ble angrepet fredag, men ikke at det er Chauvin.

De sier også at ingen flere ble skadd. New York Times skriver at Chauvin ikke ble drept.

Derek Chauvin ble dømt til 22,5 år fengsel i 2021 for drapet på George Floyd.

Advokaten til eks-politimannen har lenge fryktet at Chauvin skulle bli rammet av vold, og han har bedt om at han holdes unna andre innsatte.

«I can't breathe»

Afrikansk-amerikanske George Floyd døde under en arrestasjon i mai 2020. Den hvite politimannen Derek Chauvin presset kneet mot halsen hans i over ni minutter.

George Floyd demonstrasjon i Oslo i 2020. Foto: Vidar Ruud / NTB

Det hele ble filmet, og man kan høre Floyd si at han ikke får puste.

Flere andre afrikansk-amerikanere har også sagt de ordene ved lignende hendelser.

«I can't breathe» ble et av slagordene til Black Lives Matters-bevegelsen i USA.

Etter at Floyd ble drept spredte videoen seg i sosiale medier, og det brøt ut store demonstrasjoner mot rasisme og politivold både i USA og andre deler av verden.

George Floyds begravelse i juni 2020 Foto: AP

Flere dømt for medvirkning til drap

Den tidligere politimannen Tou Thao ble i august i år dømt til over fire års fengsel for medvirkning til drapet. Han var den fjerde og siste, som var tiltalt for sin rolle i saken.

Han var den eneste av de fire tidligere politimennene som erklærte seg ikke skyldig.

J. Alexander Kueng, Thomas Lane og Tou Thao er også dømt for drapet. Foto: AP