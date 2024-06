Oppdaget huggorm hengende fra stuetaket

– En person i Hobøl i Indre Østfold tok kontakt med politiet etter å ha oppdaget en huggorm i taket inne i huset. Viltnemnda er varslet og reiser til adressen, meldte politiet i Øst på X natt til søndag.

Sabina Sändh og venninnen hadde kom hjem til småbruket til Sändh i Hobøl etter en konsert i Oslo lørdag kveld.

– Vi setter oss i stuen. Så ser jeg at det henger noe svart som henger ned fra taket. Jeg går frem for å se nærmere på hva det er, og ser at det er huggorm, forteller Sabina Sändh til NRK.

Hun tok frem mobilen og ville ta et bilde for å se om den hadde sikksakkmønster på ryggen. Det hadde den.

– Da ble det litt panikk, sier Sabina.

Det er ganske stor, legger hun til.

Sabina Sändh og venninen Eva-Lena Petterson i Hobbøl i Indre Østfold oppdaget en huggorm hengende fra stuetaket natt til søndag. Foto: Privat

Vil ikke sove med huggorm i huset

Venninnen, som er på besøk skulle sove i stuen der huggormen henger ned fra taket.

– Hvor skal hun sove? Hvem ringer man når man trenger hjelp til å få bort en huggorm fra taket? Jeg ringte politiet, forteller hun.

Hun legger til at de har det bra, men at de ikke vil sove med han i huset.

– Mens vi venter viltnemnda sitter vi og ser på huggormen og at han ikke faller ned i gulvet og får han rundt føttene våre.

Ved 04:00 natt til søndag får vi en SMS fra Sabina om at viltnemda har kommet, men at huggormen fortsatt er fri.

Sabina sier at det er ikke ofte hun ser huggorm i hagen ved småbruket, men at det hender.