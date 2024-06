Opptil ti såret i skyteangrep nær Detroit i USA

Opptil ti personer, blant dem et barn, er såret i et skyteangrep i en park i Auburn i Rochester Hills, nord for den amerikanske storbyen Detroit.

– Vi har pågrepet den mistenkte i nærheten, står det i en uttalelse på X fra sheriffkontoret i Oakland fylke.

– Det dreier seg om flere sårede, står det videre i uttalelsen.

Til lokale medier sier sheriff Michael Bouchard at man ennå ikke vet hvor mange som ble truffet av skudd, men han antyder at det kan dreie seg om ni eller ti mennesker. Minst ett av ofrene er et åtte år gammelt barn, sier han ifølge Local 4.

(NTB)