Tall NRK har fått viser en dobling av volden de siste fem årene blant de som er for unge til å straffes. I alle 12 politidistrikt i Norge utenom Troms øker volden veldig.

Går vi enda lenger tilbake er økningen enda større.

Påtaleleder for Enhet Øst i Oslo politidistrikt, som har flest saker mot barn under 15 år, sier at de under 15 år også blir brukt av de som er eldre.

Ny trend

– Det er en trend nå som vi ser i alle typer straffbare hendelser at også de under 15 år er en del av sakene og også at de blir brukt, sier påtaleleder Per Thomas Omholt.

I disse sakene er det eksempler på barn over 15 år som er til stede, men forholder seg passive for å unngå straff.

LEDER: Påtaleleder Per Thomas Omholt ved Enhet Øst i Oslo politidistrikt Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Kripos har tidligere uttalt at de ser tendenser til at kriminelle gjenger rekrutterer gutter under den kriminelle lavalder som ikke risikerer fengselsstraff. Det kan være til å gjennomføre enkle oppgaver som eksempelvis overlevering av narkotika, vakthold og annet, ifølge en politirapport fra 2023.

Ingen straffes

– Hvorfor bruker dere tid på disse sakene hvor ingen kan straffes?

– Politiet har en etterforskningsplikt i saker der barn er mellom 12 og 15 år. Og vi mener det er godt forebyggende arbeid i å etterforske disse sakene, slik at vi vet hva som har skjedd og at de som er involvert får kontakt med politiet, sier Omholt.

Det er høy terskel for å gi ut videoer av barn i straffesaker. Politiet i Oslo har gitt NRK innsyn i flere videoer fordi problemet øker og volden blir grovere.

Overvåkningsvideoen fra parkeringskjelleren før volden skjedde. Foto: POLITIET

Av hensyn til ofrene har NRK valgt å ikke publisere videoene. Ofte er videoene en del av ydmykelsen ofrene går gjennom. De filmes og deles på sosiale medier.

Volden viser 13- og 14-åringer i mindretall som blir sparket og slått liggende på bakken.

«Flaks hendelsen ikke fikk fatale følger»

En av guttene fikk minst 30 spark, ifølge dommen. Det legges også vekt på at kraften i sparkene og slagene er voldsom.

«. ren flaks at hendelsen ikke resulterte i betydelige hodeskader eller fikk fatale følger», står det i en dom. Men ofte finnes det ikke en dom, hvis alle de mistenkte er under 15 år.

15-åringen ble dømt til samfunnsstraff.

En annen dom viser at en gutt på under 14 år ble utsatt for grov vold av flere titalls gutter. Fordi enkelte var over 14 år, finnes det en dom som beskriver hendelsen.

I undergangen er det blod både på asfalten og vegger. Han kommer inn på legevakten med sår, blåmerke og må observeres om nettene fordi han har fått hjernerystelse.

Fem 16-åringer ble dømt for volden. Men dommen slår fast at det kan ha vært 20 personer der.

«Noen har ikke politiet funnet ut hvem er. Andre var under 15 år da dette skjedde og under kriminell lavalder. Sakene deres er derfor henlagt.»