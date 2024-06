Her dukker russisk atomubåt opp i Havanna

Nysgjerrige cubanere, fiskere og politifolk stimlet sammen ved den berømte havnepromenaden Malecon onsdag for å ta bilder av en spesiell begivenhet.

Den russiske atomubåten Kazan skled sakte inn i Havannas gamle havn, mens marinesoldater stod giv akt på dekk.

Cuba er en av Russlands få allierte. Kanonskudd hilste skipene velkommen, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Russiske diplomater viftet med russiske flagg og tok selfies, da skipene passerte den historiske festningen i havneområdet.

De fire russiske marinefartøyene la ut fra Kola-halvøya ikke langt fra grensa til Norge, skriver Barents Observer.

Ifølge Russlands forsvarsdepartement kom skipene til Cuba etter en militærøvelse i Atlanterhavet.

Mange skuelystne i Havannas havn, da russiske krigsskip ankom. Foto: YAMIL LAGE / AFP

Cubanske myndigheter sa forrige uke at det er vanlig praksis at marineskip fra «vennligsinnede» land kommer til Havanna. Regjeringen har også understreket at fartøyene ikke har atomvåpen om bord.

– Besøket er et uttrykk for at Russland besøker noen av sine få venner, sier forsker og Cuba-ekspert, Vegard Bye til NRK.

Han sier at det har vært flere lignende besøk de siste årene, men at de tidligere stort sett har gått under radaren.

Marinesoldater på den russiske ubåten, når den ankommer Havanna. Foto: YAMIL LAGE / AFP

– Maktdemonstrasjon i lys av Ukraina-krigen

Havanna ligger rundt 160 kilometer fra Key West i Florida.

At russiske styrker oppholder seg såpass nært USA, omtales som uvanlig.

En amerikansk kilde har sagt at USA vil følge med på fartøyene, men at de ikke anses som en trussel.

Tidspunktet omtales likevel ikke som tilfeldig.

Kilder i det amerikanske forsvaret mener besøket er et forsøk på en maktdemonstrasjon i lys av Ukraina-krigen og vestlige lands støtte til Ukraina.

– Det er klart det er interessant på grunn av Ukraina-krigen. Det er et uttrykk for at Russland fortsatt vil markere seg militært i USAs nærområde, sier Bye.

Han får støtte av flere forskere som mener at dette ikke bare er en «standard øvelse» etter Russlands invasjon av nabolandet.

– De russiske krigsskipenes besøk er Putins måte å minne Biden om at Moskva kan utfordre Washington i deres nærområder.

Det sier professor William Leogrande ved American University i Washington til Reuters.

– Dette er som et ekko fra den kalde krigen. Forskjellen er at cubanerne denne gang ikke trekkes mot Moskva av ideologiske, men økonomiske grunner, sier Leogrande.

Cuba er inne i en av sine verste økonomiske kriser siden revolusjonen i 1959.

Folk strømmer til Havannas havn for å ta bilder av de russiske krigsskipene. Foto: YAMIL LAGE / AFP

62 år siden Cuba-krisen

Minst ett av fartøyene er utstyrt med såkalte hypersoniske missiler som beveger seg mye raskere enn lydens hastighet.

President Vladimir Putin hevder disse kan trenge gjennom alle rakettforsvar som finnes i dag.

De fire russiske krigsskipene skal denne gang være på Cuba fram til 17. juni, ifølge cubanske myndigheter.

I 1962, under den kalde krigen, ble Cuba-krisen utløst av sovjetiske våpen som ble utplassert på Cuba. Krisen skapte frykt for at en storkrig kunne bryte ut, men det skjedde ikke.