Fylkesleder i Ap: – Vi trenger ikke noen jakt nå

Søndag kveld trakk Trond Giske seg fra nestledervervet i Ap. Flere partikolleger uttalte at det var en klok avgjørelse.

Ap-ordfører i Trondheim, Rita Ottervik, sa samtidig at det trengs en «opprydning i og rundt stortingsgruppa».

Den andre nestlederen i Ap, Hadia Tajik er kritisert blant annet for å ha lest utdrag fra varsler i sentralstyremøtet i forrige uke, og varslere har ifølge DN ikke hatt tillit til partisekretær Kjersti Stenseng sin håndtering av varslene.

– Må partiet vurdere tilliten til flere enn Giske etter denne saken?

– Jeg håper vi nå kan legge dette bak oss. Vi trenger ikke noen jakt nå. Nå trenger vi å samles og se framover, sier Wirak til NRK mandag formiddag.

Wirak forsvarer også høytlesninga til Tajik, som representerer samme fylke som ham.

– Hun handler ut fra sin egen samvittighet i et internt møte. Hun gjør ikke dette for å fremme seg selv, men fordi hun bryr seg om partiet, sier Wirak.

Giske-saken blir tema når sentralstyret i Ap møtes i dag.

Klokka 13.05: Sentralstyremøtet i Ap er nå i gang. Deltakerne var ordknappe på vei inn i møtet. Hadia Tajik var blant flere som hasta forbi uten å ville svare på spørsmål fra NRK.

Sentralstyremedlem Lise Christoffersen på vei inn til dagens sentralstyremøte i Ap. Hun sier partiet kan klare seg med én nestleder, ifølge partiets vedtekter.

«Alle får gå i seg selv»

Wirak sier han ikke har noen grunn til å ha mistillit til noen av dem som har håndtert saken for partiet. Likevel oppfordrer han alle som har håndtert saken fra Ap sin side om å «gå i seg selv».

– Jeg mener er at hver enkelt må gå litt i seg selv og vurdere hvordan de har handla. Hvis de mener de har gjort de rette tingene for partiet, så har jeg tiltro til det. Om hvis noen mener det er andre som kan gjøre det på en bedre måte, så får hver enkelt vurdere det, sier han.

Fredag utelukket ikke fylkeslederen i Trøndelag Ap, Karianne Tung, at det kan være behov for et ekstraordinært landsmøte i Ap. Det utelukker derimot Wirak.

– Vi har en nestleder som vi ikke trenger å erstatte. Så jeg ser ikke behov for det, sier han.

Fylkesleder i Østfold Ap, Stein Erik Lauvås, sier spørsmålet om behov for ekstraordinært landsmøte skal drøftes i et styremøte i hans fylkesparti onsdag.

– Vi har ikke konkludert, og hvilke signal som kommer fra sentralstyremøtet mandag, kan også kunne spille inn her, sier han.

Fylkesleder i Østfold Ap, Stein Erik Lauvås. Foto: Christian Nygaard-Monsen

Lauvås sier han regner med at dette vil stå på agendaen på landsstyremøtet som skal være i slutten av januar.

NRK har vært i kontakt med en rekke fylkesledere i Ap i dag. Tre av dem sier de ikke vil kommentere saken, flere av dem har foreløpig ikke svart på henvendelsen.

– Forventer at sentralstyret staker ut kursen

Hvorvidt Giske selv tok initiativ til å gå av, eller om han gikk av som følge av press fra partilederen ble tema i går.

Tidligere nestleder i Ap, Trond Giske, stilte også sin rolle som finanspolitisk talsperson for partiet til disposisjon i går kveld. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

Wirak mener det nå foregår en «litt uinteressant» diskusjon om hvem som har sagt hva i prosessen rundt Giske-varslene.

– Nå trenger vi ikke flere runder for å finne uenighet, nå trenger vi runder for å se hvordan vi kan jobbe sammen framover for å komme for fullt på banen igjen, sier han.

Wirak forventer at sentralstyret i dag starter arbeidet med å «samle partiet».

– Vi har en ledelse som må lede. Jeg venter at sentralstyret i dag skal stake ut kursen, for hvordan skal vi komme tilbake som et førende parti, sier han.