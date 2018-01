Støre beklager at han fikk varslerne til å tro at Stenseng skulle holdes utenfor

Flere av kvinnene som har varslet partiledelsen om Trond Giskes oppførsel som nestleder, gikk direkte til Ap-leder Støre med sine historier.

Varslerne skal, ifølge DN, ha bedt ettertrykkelig om at partisekretær Kjersti Stenseng ikke ble involvert i behandlingen av sakene, fordi hun ble oppfattet som en for nær støttespiller for Giske. Man skal derfor ha blitt enige om at assisterende partisekretær Kristine N. Kallset var den som skulle bli med i møtet der Støre konfronterte Giske.

Men da Støre i en pressemelding før jul skrev at han hadde snakket med Giske om hans «kritikkverdige» oppførsel, kom det frem at Stenseng likevel hadde vært til stede i møtet – som ifølge VG ble avholdt hjemme hos partisekretæren.

Støre: – Det kan jeg ikke love

Nå sier Jonas Gahr Støre til NRK at han beklager dersom varslerne opplevde det som et løfte at Stenseng skulle holdes utenfor behandlingen av deres saker.

– Jeg oppfatter dette nå, at det er noe de har lagt vekt på, men vi har én prosedyre for å behandle slike saker, og det er at partikontoret ved partisekretæren har ansvar for å gjøre det. Det som er uvanlig i disse sakene er at jeg har tiltrådt behandlingen siden det handler om partiets nestleder. Men i Arbeiderpartiet er det partikontoret, og da henne (Stenseng, red.anm.) som skal behandle slike saker, sier Støre.

– Men har du lovet noen å holde henne utenfor behandlingen?

– Nei. Det kan jeg ikke love heller, så hvis de har fått inntrykk av det så får jeg bare beklage det. Alle vet at det som er kommet inn av varsler er gått til partikontoret og blir vurdert der, der har vi en uavhengig advokat som bistår oss, sier Støre.

– Så vil jeg legge til at det er viktig at Trond Giske får uttale seg om hver enkelt sak og gi sin versjon. Det han har å si som han eventuelt er uenig i, må bli forelagt den som varsler, og så må vi oppsummere. Det er vi faktisk pliktig til å gjøre, oppsummere hver enkelt sak.

Varsler til DN: – Jeg var tydelig

I et intervju DN gjorde med en av varslerne lille julaften, sier Ap-kvinnen at hun først gjennom pressemeldingen fra Støre fikk vite at Kjersti Stenseng hadde deltatt i møtet med Giske. Hun stiller seg «undrende til at dette ikke ble tydelig informert om underveis og før møtet fant sted».

– Selv om ordene «ufravikelig krav» ikke ble brukt i min dialog rundt varselet og mitt ønske om at det ikke skulle behandles av Kjersti Stenseng, var jeg tydelig på at jeg ikke ønsket at hun skulle delta i møtet rundt varselet, sier kvinnen til avisen.

FRISTILT FRA NESTLEDER-VERV: Trond Giske er blitt fristilt fra vervet som nestleder i Ap. Han er for tiden sykmeldt. Mandag skrev han på Facebook at han beklager overfor dem som har opplevd ham som ubehagelig, men la til at flere av varslene om ham er grunnløse og falske. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Trond Giske er for tiden sykmeldt og deltok ikke i tirsdagens sentralstyremøte. Han har blitt fristilt fra vervet som nestleder i Ap på ubestemt tid. Mandag gikk han ut på Facebook og gjentok sin beklagelse overfor mennesker han har påført «ubehag og problemer». Videre skriver han at det har kommet «flere grunnløse og falske varsler».