Sentralstyremedlem: – Kan være klokt av Giske å trekke seg som finanspolitisk talsperson

– Jeg ønsker at vi skal jobbe på en skikkelig måte her. Det er riktig å håndtere det på en måte der stortingsgruppa og valgkommisjonen der jobber med saken, og ikke meg som privatperson, sa Botten i Politisk kvarter i NRK mandag morgen.

På spørsmål om hun likevel har et standpunkt på om Giske bør gå av som finanspolitisk talsperson, svarer Botten at det har hun.

– Jeg tror det vil være klokt å gjøre det òg, men det er kanskje litt tidlig å svare på, sa Botten.

Saken rundt Trond Giske startet i desember med anonyme påstander om Ap-nestlederens oppførsel. Siden 1. januar har Giske vært fritatt fra vervet som nestleder på ubestemt tid.

Søndag skrev Trond Giske på Facebook at han i samråd med familien har bestemt seg for å ikke komme tilbake som nestleder.

Trond Giske trakk seg søndag som nestleder i Arbeiderpartiet. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

I samme melding skriver Giske at han stiller sin plass som leder av Arbeiderpartiets finansfraksjon (finanspolitisk talsmann, journ.anm.) til disposisjon for stortingsgruppa, og at han har orientert partiledelsen om avgjørelsen.

Forståelse for avgjørelsen

Flere Arbeiderparti-medlemmer har kommentert saken etter Giskes kunngjøring, deriblant Knut Storberget, som har fire perioder bak seg på Stortinget. Han sa til NRK at han forstår Giskes beslutning.

Botten sa søndag at hun mener Giske gjorde et klokt valg, og hun kom med ros til partileder Jonas Gahr Støre for hans håndtering av saken.

Botten sier mandag at det framover også er viktig å ta tak i hver enkelt varslingssak på en god måte.

– Det er mange ulike skjebner og historier som skal håndteres skikkelig, sier Botten mandag.

Nytt møte

Senere mandag skal Arbeiderpartiets sentralstyre samles til nytt møte i Oslo.

Ap-leder Jonas Gahr Støre har i en pressemelding bekreftet at han er orientert om at Giske trekker seg som nestleder, og at han selv hadde rådet Giske til å trekke seg.

– Jeg vil i morgen redegjøre for sentralstyret i Arbeiderpartiet for hvorfor jeg mener dette var en riktig beslutning, og håper det vil skape ro rundt prosessen videre, sa Støre til NRK.

NRK vet at Støre allerede i forkant av søndagens utspill hadde kommet til at Giske ikke lenger hadde partiets tillit. Giske avviser imidlertid at han ble presset av Støre til å gå av.

På spørsmål i Politisk kvarter om hvordan Støre kan skape ro i Arbeiderpartiet, sa NRKs politiske kommentator Magnus Takvam at det er viktig at partilederen får tillit av sentralstyret for at de vurderingene som ligger til grunn for hans konklusjon er basert på både en juridisk og grundig gjennomgang