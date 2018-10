Full splittelse i KrF: Én av fire lokallagsledere vil fortsette i opposisjon

Vel halvparten av partiets lokallagsledere har svart på NRKs spørreundersøkelse denne uken.

NRK spurte: «Hvordan stiller du deg til spørsmålet om regjeringsdeltakelse?»

VIL IKKE I REGJERING: Stortingsrepresentant fra Møre og Romsdal, Steinar Reiten (KrF), er fornøyd med Kristelig Folkepartis posisjon utenfor regjering. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

En tredje vei – å fortsette som i dag – ble lansert av parlamentarisk nestleder Hans Fredrik Grøvan og stortingsrepresentant Steinar Reiten mandag.

Steinar Reiten er fornøyd med partiets posisjon i opposisjon i dag. Han mener at å gå inn i regjering på dette tidspunktet vil være uklokt for KrF.

– Dette viser nok at dem også har registrert det samme som er mitt budskap. At å oppgi en posisjon som gir oss så mange seire og gjennomslag for en verdibasert sentrumspolitikk så tidlig i perioden, det er etter min mening uklokt, sier Reiten.

Han vil ikke inn i noen regjering i det hele tatt. Han mener det er en ønskedrøm for både høyre- og venstresiden om KrF går inn i en regjering.

– Slik vi ser det er sentrum utradert i norsk politikk om vi går inn i regjering, sier Reiten.

Vanskelig veivalg

Forslaget fra Grøvan og Reiten om å fortsette som et «konstruktivt opposisjonsparti som søker samarbeid fra sak til sak» er et av tre veivalg som skal behandles når sentralstyret samles på partikontoret i Oslo torsdag

I går fikk partileder Knut Arild Hareide stor støtte i møte med lokallagsledere i Trondheim, da han argumenterte for hvorfor partiet burde samarbeide med venstresiden.

I TRONDHEIM ONSDAG: Partileder Knut Arild Hareide og 1. nestleder Olaug Bollestad er på plass på et åpent møte i Trondheim onsdag kveld. Her møter de lokallag for å diskutere veien videre i partiet. Foto: Odin Norum Kvistad/NRK

Han advarte mot Reiten og Grøvans alternativ.

– Vi utfordrer partiet denne høsten til å gjøre en tydelig avklaring. Da ligger det i det at vi tror det er vanskelig for partiet å bli der det er, sa partilederen.

De siste dagene har KrF fått hele 1600 nye innmeldinger etter at det ble kjent at Hareide ønsker regjeringssamarbeid med Ap. Men partiet er splittet. Halvparten av partiets fylkesledere går imot Hareides venstreflørt.

Delt på midten

I en undersøkelse NRK gjorde blant de samme lokallagslederne i begynnelsen av oktober svarte 236 av 310. 99 nei til Ap, 82 fulgte Hareides råd, mens 55 lokallagsledere svarte at de er usikre, eller ville vente med å svare.

Politikerne i Kristelig Folkeparti sin stortingsgruppe er også delt i synet på partiets vei videre.

VIL I SOLBERG-REGJERING: Stortingspolitiker Hans Fredrik Grøvan (KrF) lanserte mandag sammen med Reiten et forslag om å fortsette som et opposisjonsparti som søker samarbeid fra sak til sak. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

I partigruppen på åtte, har partiets nestledere, Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad, vært tydelige på at de har vært imot Hareides forslag. Torhild Bransdal har også sagt seg uenig.

Hareide selv, Tore Storehaug, og Geir Jørgen Bekkevold støtter et samarbeid med Senterpartiet og Arbeiderpartiet.

Steinar Reiten har sammen med Hans Fredrik Grøvan sagt at de ønsker at partiet skal fortsette som et konstruktivt opposisjonsparti.

Grøvan har tidligere sagt at han vil at KrF skal gå inn i en regjering med Høyre, Venstre og Frp.