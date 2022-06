Full krangel om bistandsmilliarder – må forhandle på overtid

SV har reagert kraftig på regjeringens forslag om å bruke rundt 4 milliarder kroner fra den internasjonale bistanden på å ta imot flyktninger fra Ukraina i Norge.

Dette er en av de vanskeligste nøttene som gjør at forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett nå går på overtid, sier kilder i alle de tre partiene til NRK.

Regjeringen har måttet tåle massiv kritikk for forslaget – ikke bare fra bistandsbransjen, men også fra FNs generalsekretær António Guterres og topper i Amnesty International og FNs utviklingsprogram (UNDP).

SV har i utgangspunktet krevd at det ikke skal brukes én eneste krone fra den internasjonale bistanden, på mottak av flyktninger i Norge.

– Vi står på det som har vært vårt utgangspunkt. Det er at det ikke skal kuttes i bistand, sier SVs Kari Elisabeth Kaski til NRK.

– Vi mener det ikke er noen grunn til å gjøre det. Norge er ett av verdens rikeste land, med en enorm profitt akkurat nå på grunn av krigen i Ukraina. Vi bør stille opp for verdens fattigste, sier hun.

– Stor oppgave

Det er finanskomiteens leder Eigil Knutsen (Ap) som leder forhandlingene.

– Det er noen bistandsnøtter her, har dere løst dem?

– Det er ingen nøtter som er løst før vi er helt ferdig, sier han til NRK.

– Men er det aktuelt for Ap og Sp å bruke 0 kroner fra internasjonal bistand på flyktningmottak i Norge, som SV har krevd?

– Jeg kan ikke gå inn på konkrete saker i forhandlingene. Men vi skal få til et ansvarlig opplegg.

Han sier avstanden var for «stor på noen områder» til at det var mulig å komme fram til en avtale fredag, slik planen var for regjeringspartiene.

FORHANDLINGSLEDER: Aps finanspolitiske talsperson Eigil Knutsen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Dette tar lang tid?

– Det er et stort og krevende opplegg i det reviderte budsjettet, nettopp fordi Stortinget har bevilget så mye penger gjennom året for å trygge beredskapen, styrke Forsvaret og gi nødhjelp til Ukraina, sier Ap-toppen.

– Det er inndekning for det, og innretningen på budsjettet, som vi jobber med, og som er en stor oppgave.

– Hva er fristen nå?

– Fristen var nå i dag klokken 10, i første omgang. Så skal komiteen avgi saken neste fredag. Så skal Stortinget vedta et revidert budsjett fredag 17. juni, sier finanskomiteens leder Eigil Knutsen.

Krevende å finne penger

Men problemet er å finne penger til å dekke inn SVs bistandskrav, som altså er i milliardklassen.

Selv har partiet foreslått å øke formuesskatten og kutte i dyre motorveiprosjekter. Partiet har heller ikke lukket døren for å øke oljepengebruken, som allerede er økt med knapt 30 milliarder i det reviderte budsjettet.

Men kilder i regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet avviser langt på vei SVs forslag til inndekning.

De to partiene ønsker ikke å endre skattesystemet i et revidert budsjett og henviser til at det bør skje i et ordinært budsjett. SV har på sin side vist til at Solberg-regjeringen satte ned formuesskatten i revidert budsjett.

Og regjeringen har varslet en større gjennomgang av dyre motorveiprosjekter først til høsten.

Også å bruke flere oljekroner sitter langt inne, i og med at det vil føre til fornyet kritikk om uansvarlig pengebruk. Men, siden det er snakk om å øke den internasjonale bistanden, vil ikke en økning på dette området isolert sett øke presset på norsk økonomi, påpekes det.

Og regjeringspartiene kan ha et ess i ermet i form av såkalte anslagsendringer. Det betyr i praksis at staten får inn mer penger enn antatt, i form av for eksempel inntekter fra strøm eller skatt – penger som kan brukes til å «smøre» budsjettet.

I tillegg til bistand er regjeringen også under press for å løse floken omkring oppstarten av byggingen av Ocean Space Centre i Trondheim. Regjeringen kuttet 400 millioner kroner til prosjektet i årets budsjett og utsatte oppstarten. Det har ført til skarpe reaksjoner fra flere Ap-politikere.

Men SV har sagt at partiet ikke kommer til å rydde opp i saken i forhandlingene.