På ytringsfrihetskonferansen på Lillehammer (WEXFO) kritiserte Amnesty International Norge for ikke å ta menneskerettighetene på alvor. Generalsekretær Agnès Callamard møtte utenriksminister Anniken Huitfeldt til debatt.

I statsbudsjettet for 2022 ga regjeringen 100 millioner ekstra til arbeidet med menneskerettigheter.

I mai hvert år kommer revidert statsbudsjett. Her fjernet regjeringen de 100 millionene de i utgangspunktet ville øke med, og enda litt til.

Alt i alt blir denne posten nå kuttet med 136 millioner kroner.

Huitfeldt forsvarte dette med at Norge fortsatt gir mye penger, og at pengene har økt mye de siste årene.

Men det falt ikke i god jord hos Amnesty.

– Jeg er sjokkert

Callamard talte på vegne av menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty. Debatten handlet om hvem som er ytringsfrihetens fiende.

Hun snakket om konsekvensene for en rekke store organisasjoner, som nå er redd for at de ikke får fortsette sitt viktige arbeid.

– De kommer til å bli dypt, dypt påvirket av dette, sa en tydelig skuffet Callamard.

Hun mener kuttet mangler visjon og verdier.

– Det er en kortsynt avgjørelse. Jeg er sjokkert, sa Callamard.

– EN KATASTROFE: Generalsekretær i Amnesty International, Agnès Callamard mener kuttet til ytringsfrihetsarbeid er en katastrofe. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Må prioritere annerledes

I revidert statsbudsjett var regjeringen ærlige på at kuttet ville få konsekvenser, blant annet for ytringsfrihet, beskyttelse av menneskerettighetsforsvarere og kvinner.

I debatten snakket Huitfeldt om viktigheten av alle disse punktene.

Likevel vil altså regjeringen gi mindre til arbeid med dette. Krigen i Ukraina er noe av grunnen.

– I tider der vi tar imot mange flyktninger, så må vi gjøre tilpasninger i budsjettet.

– Så man prioriterer ned ytringsfrihetsarbeid mot å ta imot flyktninger, da?

– Nei, vi prioriterer opp arbeidet med ytringsfrihet. Det er viktigere enn at verden går i en mer autoritær retning.

UENIG I KRITIKKEN: Utenriksminister Anniken Huitfeldt mener Norge prioriterer arbeidet med ytringsfrihet, selv om posten får mindre penger i budsjettet. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Stor økning de siste årene

Hun er ikke enig i påstanden om at Norge ikke prioriterer menneskerettigheter. Hun viser til en utvikling som har skjedd de siste årene.

– Vi har økt bidraget fra 87 millioner i 2010, til over 500 millioner i år.

Huitfeldt sa at det i revidert statsbudsjett er én post som er noe justert, men at det samlet sett er mye større innsats for ytringsfrihet nå.