Skjæran varsler nye runder etter Ap-bråk om prestisjebygg

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å utsette oppstarten av gigantprosjektet Ocean Space Centre i Trondheim. Bevilgningen kuttes med 405 millioner kroner, og byggingen utsettes til senest 2025.

Blant Arbeiderpartiets folk i Trøndelag har nyheten om utsettelsen vakt oppstandelse.

Fylkesordfører Tore O. Sandvik mener beslutningen må være et «arbeidsuhell» og hevder utsettelsen øker kostnadene med 500-750 millioner kroner.

– De ansatte har flyttet ut av kontorene og 1000 studenter er allerede på flyttefot, sa han torsdag.

Også Trondheims mangeårige ordfører Rita Ottervik reagerte kraftig på gårsdagens nyhet.

– Jeg er veldig overrasket, fordi vi fikk forsikringer senest i mars om at dette prosjektet skal kjøres, sa hun.

UTSETTES: Ocean Space Centre er offer for regjeringens sparekniv i redusert nasjonalbudsjett.

Møtte kritikerne

Fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap) hadde torsdag nye møter med både Ottervik og Sandvik, etter de skarpe reaksjonene i pressen.

Ap-nestlederen er ansvarlig for prosjektet, som ligger an til overskridelser på 549 millioner kroner – altså mer enn en halv milliard.

– Hvordan er egentlig stemningen i Arbeiderpartiet nå?

– Språkføringen er ikke så ulik fra Trøndelag til Nordland, der jeg er fra. Tydelig tale har aldri vært noen utfordring for meg, sier Skjæran.

Byggestart var opprinnelig planlagt i år, og i budsjettet fra forrige regjering ble det foreslått å sette av 6,9 milliarder kroner til formålet.

Ap-nestlederen sier han har hatt dialog med Ottervik og Sandvik også tidligere, i tillegg til en rekke andre i og rundt Arbeiderpartiet i Trøndelag.

– Men det er Tore og Rita jeg har snakket mest med gjennom de siste dagene. De har uttrykt hvor viktig det er å sørge for framdrift for Ocean Space Center. Og fra regjeringens side har jeg vært krystallklar på at det skal gjennomføres. Det er et viktig prosjekt for regjeringen, som betyr mye for regionen, for den grønne omstillingen og for havnæringen, sier han.

GJENNOMGANG: Ap-nestleder og fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran har fått utsettelsen av Ocean Space Centre på sitt bord. Foto: Gisle Jørgensen

Ottervik: – Uklokt

Rita Ottervik sier hun var like tydelig i møtet med Skjæran som hun var overfor pressen da nyheten sprakk.

– Budskapet var det samme som jeg er intervjuet om i går. Ocean Space Centre er viktig for industriutvikling, vindkraftsatsing og arbeisplasser langs hele kysten derfor er en utsettelse uklokt, sier hun i en sms til NRK i dag.

Ordfører-veteranen i Trondheim frykter pengebruken ved en utsettelse.

– I tillegg er kostnadene med utsette større enn gevinsten slik at de må gå gjennom tallene på nytt. Det bekreftet både Støre og Skjæran i går at de vil gjøre.

– UKLOKT: Aps ordfører i Trondheim Rita Ottervik. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Skjæran traff Sandvik i Oslo i går og Ottervik på Værnes, der statsråden var på seminar i en annen anledning.

– Nå ligger revidert til behandling i Stortinget, og så jobber vi med å gå gjennom tallene og den informasjonen vi har fått de siste dagene.

– Hva slags informasjon sikter du til da?

– Jeg tror jeg foreløpig lar det være med det jeg har sagt til nå. Vi har hatt god dialog med Statsbygg og har mottatt flere innspill fra trøndelagsmiljøet som vi nå går igjennom.

Ett av argumentene mot utsettelse er nettopp kostnader. Påstanden er at det er for sent – eller snarere at det vil koste mer enn det smaker – å legge prosjektet på is.

– Er det aktuelt å gjøre om på beslutningen?

– Nå går vi gjennom alt tilgjengelig materiale. Vi ser også på innspillene fra Tore og Rita når vi nå går gjennom dette. Revidert nasjonalbudsjett er til behandling på Stortinget, men der er det også mange representanter i Ap og Sp som brenner for prosjektet.

SMK involvert

Selv om budsjettforslaget formelt er til behandling på Stortinget, er regjeringen selvsagt tett koblet på den videre prosessen. Siden spørsmålet har vakt så sterke reaksjoner internt i Arbeiderpartiet, følges saken også nøye fra Statsministerens kontor.

Skjæran understreker at regjeringen poengterer i budsjettforslaget at det fortløpende skal gjøres nye vurderinger av beslutningen.

– Vi har tatt en fot i bakken, for å sikre at kostnadene ikke øker ytterligere på dette prosjektet. Men om Stortinget skulle finne en løsning, så ligger det ikke noe prestisje i denne beslutningen fra vår side, sier Skjæran.

– Tore O. Sandvik kaller det hele et arbeidsuhell. Var det det?

– Alle som er opptatt av dette prosjektet, får karakterisere det som de ønsker. Vi har valgt å gå igjennom alle kostnadskrevende prosjekter. Vi må ta ned den offentlige pengebruken, sier Skjæran.

Han viser til prisstigningen på byggevarer og logistikkutfordringer som noe av grunnen til at regjeringen har stoppet flere store byggeprosjekter.

– Det er krig i Europa, vi bruker mye penger på Forsvaret og på flyktninger fra Ukraina. I tillegg har vi hatt rekordhøye priser på strøm som har gjort det nødvendig med ekstra støtte til husholdningene. Det er noen av forholdene som tilsier at vi må stramme inn, blant annet for å dempe presset på renta.

BUDSJETTPARTNER: SV vil ikke være regjeringens «Rusken-aksjon», advarer Lars Haltbrekken. Foto: Kristian Skårdalsmo / NRK

Ingen «Rusken-aksjon» fra SV

Regjeringen har ikke flertall i Stortinget og skal i slutten av mai forhandle med SV for å få flertall for budsjettet. Men SV vil ikke ta kampen for å redde prosjektet, varsler stortingsrepresentant Lars Haltbrekken.

– Gitt at det som er kommet fram stemmer, så kan jeg si at vi ikke kommer til å prioritere å sikre disse midlene i revidert. Jeg er så lei av at Ap kommer til oss for å rydde opp etter dem, sier Haltbrekken til Adresseavisen.

– Vi er ikke en «Rusken-aksjon» for Ap-regjeringen, tilføyer han.

Regjeringens beslutning har også fått kritikk fra arbeidslivsorganisasjonene LO, NHO og Tekna.

– Her slår regjeringen beina under egne ambisjoner for havområdet med økt fornybar energiproduksjon, eksport og vekst i havnæringene og bedrifter langs hele kysten, sa Tekna-president Lars Olav Grøvik til NTB i går.

Olav Bolland, dekan ved Fakultet for ingeniørvitenskap på NTNU, tror en utsettelse betyr spikeren i kista for hele Ocean Space Centre.

– Å ta opp dette om to år er en tung og omfattende jobb. Det vil ikke bli lett. Det er også avhengig av at det om 2–3 år er vilje til å finansiere denne utbyggingen, og det vet vi ingenting om i dag, sier Bolland, som hevder utsettelsen vil koste «flere hundre millioner kroner».

Stoppet flere prosjekter

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier han er en «brennende tilhenger» av Ocean Space Center, og at det skal gjennomføres.

– Men samtidig har vi sagt at store offentlige byggeprosjekter har vist et fellestrekk de siste årene. De sprekker, blir for dyre, og det er utfordringer med kostnadskontroll. Da er det ofte klokt å ta en fot i bakken og gjennomgå det, sa han til NTB i går.

Prestisjebygget i Trondheim var heller ikke det eneste som ble utsatt da regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett kom i går.

To bygg i byggetrinn 3 av det nye regjeringskvartalet skal droppes for å spare anslagsvis 4-5 milliarder kroner. Samtidig skal kostnadene for byggingen av nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy i Oslo må reduseres med 1 milliard kroner.