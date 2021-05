Når slipper vi karantenehotell, og når kommer trinn 2?

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

«Debatten» torsdag kveld var viet spørsmål og svar om koronapandemien. Seerne spurte, helsesjefene svarte. Over 3000 spørsmål ble sendt inn. I denne artikkelen finner du et utvalg av spørsmålene som ble besvart.

I studio var statsminister Erna Solberg (H), assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad og Line Vold fra Folkehelseinstituttet.

NRKs journalister svarte også på en rekke spørsmål torsdag kveld. Disse kan du lese nederst i artikkelen.

Reising

– Kan vi som ikke blir fullvaksinerte på en god stund reise til utlandet snart?

– Vi vet ikke helt. Koronasertifikatet er ikke ferdigutviklet i noen land i Europa ennå. EUs ambisjon er nok at om du er fullvaksinert skal du kunne reise. Så er det er spørsmål hva man gjør med de under 18 år. Jeg tror man finner en god løsning på det i Europa når de fleste voksne er vaksinert, sier Nakstad.

– Jeg kan handle på Stovner Senter, i en bydel med mye smitte, men jeg kan ikke dra på hytta mi i Sverige. Hvorfor?

– Vi må ha kontroll på hvem som krysser grensen, for å sørge for at vi ikke importerer smitte. Det er ikke utlendinger som tar med seg importsmitte. Det er folk som bor i Norge og har vært i utlandet, sier Solberg.

– Jeg savner min svenske kjæreste og har ikke møtt ham på over et halvt år. Hvorfor gjør dere ikke noe mer konkret for folk i min situasjon, når det er så mange unntak for utenlandske arbeidere?

– Det er ikke åpnet for mange utenlandske arbeidere. Det gjelder helsepersonell fra nabolandene, og for dagpendlere under et strengt testregime, svarer Solberg.

– Kjærester i utlandet et av tiltakene vi skal se på i trinn 2. Det å få besøk inn i landet av nær familie gir fare for å få smitte inn. Da vi fikk mye importsmitte måtte vi få kontroll. I det neste trinnet skal vi se på nære familierelasjoner, fortsetter hun.

– Mine foreldre bor i Danmark og er fullvaksinerte. Når kan de besøke sine norske barnebarn uten karantenehotell?

– Da må vi ha et verifiserbart koronasertifikat. Det er kanskje i starten av juni, og i alle fall i slutten av juni.

Grensekontroll er viktig for å begrense smitte, slår statsministeren fast. Foto: Frode Grønmo / NRK

Koronasertifikat

– Blir koronasertifikatet en app?

– Foreløpig finnes det på Helsenorge.no, og det kommer en QR-kode. Den siste versjonen vil nok bli en app som kan brukes i hele Europa, sier Nakstad.

– QR-koden er nøkkelen. Når du kommer til et pass-sted vil den gi deg et signal om at du er vaksinert, legger Solberg til.

– Jeg har ikke BankID/smarttelefon. Hvordan får jeg tilgang til sertifikatet?

– Jeg har ikke et godt svar på det ennå. Vi jobber med en løsning, sier Nakstad.

– Jeg vil vente med å ta vaksinen. Hvor frivillig blir den egentlig, hvis det blir lettelser kun for vaksinerte?

Danskene har innført sitt koronasertifikat allerede, og Norge jobber med et system som ligner. Men hva med dem som ikke bruker smarttelefon? Foto: Skjermdump Sundhedsstyrelsen

– Vi legger opp til at det skal være løsninger for dem som ikke er vaksinerte, sier Nakstad.

– Ved store arrangementer vil det være en kombinasjon av hurtigtesting ved inngangen, og et sertifikat, sier Solberg.

– Hva skjer med folk utenfor Europa som vil til Norge. Kan de få koronasertifikat?

– Det finnes dessverre mange falske papirer, og vi må vite at et vaksinepass er verifiserbart. I utgangspunktet vil det være et EU-system som verifiserer dette. Vi må se om andre land lager systemer som vi kan bruke. Hvis ikke må vi gjøre en jobb for å bestemme hva slags dokumentasjon folk fra andre land trenger. Dette begynner med EU, og forhåpentligvis har vi et verifiserbart vaksinesertifikat i slutten av juni, sier Solberg.

– Bør folk la seg smitte av viruset med vilje, for å kunne benytte seg av godene i sertifikatet?

– Det er ikke noe vi anbefaler. Vi vet ikke hvem som kan bli alvorlig syke, sier Vold.

Helsetoppene legger til at det er en sjanse for såkalt long-covid. Langtidseffekter, også for dem med mild sykdom, er ikke uvanlig. Mange unge mennesker mister luktesansen i flere måneder, og mange har fått redusert oksygenopptak over lengre tid.

Tiltak i Norge

– Hvilke regler gjelder på 17. mai?

– De generelle reglene gjelder. Unngå mer enn fem på besøk, og ikke vær for mange på et utearrangement, sier Solberg.

Statsministeren understreker at det er stor forskjell på Oslo og Bergen, og resten av landet.

– I Bergen er for eksempel anbefalingen to gjester.

Russetiden er i gang for mange, men noen venter til nærmere sommeren. Er det innenfor å rulle med hele bussen i sommer? Bildet er fra russefeiring i 2019. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Kan vi rulle med russebussen vår i Oslo i sommer?

– Det er lovlig å være 31 mennesker inne i en russebuss på rulling, men det er ikke anbefalt. Vi oppfordrer russen til å samles i mindre grupper, sier Vold.

– Hvorfor er det fritt fram å reise fra et område i Norge med mye smitte, til et med lite?

– Noen må besøke syke i familien, noen skal i begravelse. Det er viktig å ha den muligheten. Dette har løst seg med anbefalinger om å unngå unødvendige reiser, sier Nakstad.

– Er det god bruk av politiets ressurser å bøtelegge folk for koronalovbrudd?

– Ja. Denne sykdommen har kostet Norge flere hundre milliarder kroner. Å holde bukt på sykdommen og passe på at folk følger smittevernreglene, er viktig ressursbruk.

– Hvorfor åpnes det ikke for utendørsarrangementer, som fotballkamper?

– Vi kan ikke åpne alt samtidig. Da kan vi få en ny smittebølge, sier Nakstad.

– Vi har prioritert å åpne for barn og unge før fotballkamper. Det er et politisk valg, sier Solberg.

Mange helsepersonell og eldre er vaksinert. Hvorfor fortsetter da tiltakene? Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Hvorfor må vi unge leve under fortsatt strenge tiltak, når de fleste gamle og helsepersonell er vaksinerte?

– Vi ser at yngre mennesker som ikke har underliggende sykdommer også blir syke, sier Solberg.

Det er for å unngå at folk i 40- og 50-årene havner på sykehus, at det fortsatt er tiltak i Norge. Aldersgruppen som har vært mest innlagt gjennom hele pandemien er de i 50-årene, legger Nakstad til.

– Når kommer trinn 2 i gjenåpningen av Norge?

– I andre halvdel av mai, sier Solberg.

– Hvor sannsynlig er at den indiske mutanten kommer til oss?

– Vi har oppdaget den i Europa og Norge allerede. Nå er det gode systemer på grensen som reduserer videre spredning av dette viruset, sier Vold.

India er i krise. Hele familier utslettes av korona-mutasjonen som herjer i landet. Kan varianten bryte ut i Norge?

Vaksinering

– Når jeg er fullvaksinert, må jeg ta en ny vaksine neste år?

– Det vet vi ikke ennå. Nå får de fleste to vaksiner, og så må vi se hvor lenge man har immunitet. Endringer i virus kan gjøre at vi må skru om på vaksinene. Da kan det hende man må ta ny vaksine, sier Line Vold.

LES OGSÅ: Planlegger å sette 4 millioner vaksinedoser i skoleferien

– Folk med risiko for blodpropp, bør de ta koronavaksinen?

– Ved nRNA-vaksinene (Pfizer og Moderna) er det ikke mistanke om bivirkninger. Det er ingen indikasjoner på at man ikke skal ta vaksinen om man har høynet risiko for blodpropp, sier Vold.

– Har man en spesiell sykdom, kreft eller lignende, kan man snakke med fastlegen sin om dette, sier Nakstad.

Kan man vaksinere seg i andre kommuner enn der man er folkeregistrert? Bildet er fra vaksinekø i Stavanger. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Jeg er fullvaksinert i Sverige. Hvordan får jeg norsk koronasertifikat?

– Du kan ta med vaksine-dokumentasjonen din fra Sverige, og få det innført i vårt system, sier Vold.

– Jeg er folkeregistrert student i Ås, men kommer til å reise hjem til Stavanger i sommer. Likevel ligger jeg an til å få vaksine i Ås. Hvordan kan studenter få vaksine uten unødvendig mye reising?

– Vi oppfordrer de fleste som skal på ferie om å reise tilbake til stedet de er folkeregistrert for å få vaksine. Hvis det er vanskelig, kan man kontakte kommunen sin og prøve å få til en ordning, sier Vold.

– Du kan registrere deg som gjest i en annen kommune om du jobber eller bor der, legger Solberg til.

