Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi er jo prioritert på lik linje som ernæringsfysiologer og sosionomer. Det oppleves som frustrerende. For vi jobber med pasienter som er sårbare for å bli smittet, også med koronapositive, sier sykepleier Johanne Aschim Olsen til NRK.

Norge er blant de beste i Europa på vaksinetempo. Men vaksineringen går ikke raskt i noen europeiske land.

Olsen og kollegaene hennes er frustrerte.

På Oslo universitetssykehus, der hun jobber på ortopedisk avdeling, er fortsatt bare rundt 6000 av 24.000 ansatte vaksinert.

Spesielt er det tøft når de ser at kollegaer med mindre pasientkontakt stiller likt som dem i vaksinekøen.

– Vi har tett pasientkontakt

Hun understreker at hun ikke ser ned på ernæringsfysiologer eller sosionomer.

Men når Norge har så få vaksinedoser å rutte med, mener hun det er feil at de prioriteres på lik linje med sykepleiere som henne. De som jobber tett på pasienter.

– Vi er omtrent oppi senga med pasienten, både friske og veldig syke. Jeg kan ikke stå to meter unna i alt jeg gjør i min hverdag. Derfor reagerer både jeg og andre på at vi ikke er blitt vaksinert og blir prioritert på den måten, fordi vi har tett pasientkontakt, sier Olsen.

Også hovedtillitsvalgt Mette Neergård for sykepleierne i klinikk for kirurgi på OUS sier det er frustrerende for dem at kommunalt ansatte uten pasientkontakt er vaksinerte.

Mange av kollegaene hennes føler at de gjennom hele pandemien har levd ekstra skjermet fra andre, i frykt for å bringe smitte inn på arbeidsplassen.

Selv om de som jobber på intensivavdelingene nå er vaksinert, er de flere som jobber med sårbare pasientgrupper.

Hovedtillitsvalgt Mette Neergård ved OUS. Foto: Privat

– De som jobber med andre typer sårbare pasienter, som har stor risiko for alvorlig forløp ved covid-19, er ikke vaksinerte. Så vi har mange sårbare pasienter som vi er redde for å smitte, forklarer Neergård.

– Frustrerende

Derfor svir det å se kollegaer ansatt i mindre kritiske funksjoner i kommunalt helsevesen bli vaksinert før dem, ifølge Neergård.

– Vil dere at vaksinerekkefølgen endres?

– Det er vel det medlemmene implisitt kanskje sier, når man sier at man er så frustrert, svarer Neergård, og legger til:

– Man forstår det kanskje ikke helt. At noen i en liten kommune med ingen smittetilfeller er fullvaksinert, og så er det mange på OUS som ikke har fått første vaksine en gang, sier Neergård.

Ifølge Dagens Næringsliv har kommunalt ansatt helsepersonell fått mer vaksiner enn helsemyndighetene har sagt at de skal få.

FHI sier de har fått rapporter om at flere i kommunehelsetjenesten som ikke har direkte pasientkontakt har fått første vaksinedose – til fordel for risikogruppene i kommunene.

Redde for smitteutbrudd

Are Stuwitz Berg i FHI sier at dersom det er ubalanse i enkelte kommuner, er det uheldig for risikogruppene. Det er det også for sykepleierne som jobber med risikogrupper, frykter de selv.

– Vi er i en situasjon nå hvor vi fortsatt må prioritere vaksinene strengt. Og må derfor fortsette å ha en god balanse mellom vaksinering av helsepersonellet som er viktig for kommunenes kapasitet og personer i risikogruppene, sier Berg til NRK.

FHIs Are Stuwitz Berg. Foto: Torstein Bøe / NTB

Neergård påpeker smittetrykket i Oslo-området, der tallene på sykehusinnleggelser stiger. Og at pasienter fra hele landet kommer til OUS for behandling.

– Sykehuset blir ofte omtalt som landets bakvakt, så vi har et viktig ansvar for ikke bare Oslos befolkning, men Helse sør-øst sin befolkning. Og til dels Norges befolkning, sier Neergård.

Da et smitteutbrudd rammet ortopedisk avdeling i mars, der Olsen jobber, gikk tankene til hvordan det hadde gått dersom sykepleierne var vaksinerte.

Ber kommuner slutte vaksinering av personell

– Jeg vet ikke om man hadde stoppet det tidligere, men jeg tror mange ansatte hadde kjent seg tryggere. Og kanskje det ikke hadde blitt et utbrudd på lik linje med det som har vært nå, sier Olsen.

Berg i FHI har forståelse for at sykepleierne som jobber direkte med risikopasientene er frustrerte.

– Dette er blitt ekstra krevende nå mens vi jobber med en avklaring på AstraZeneca-vaksinen. Det har vært en plan om å sende flere doser til helseforetakene snarlig, men hvor mye og når revurderer vi nå som AstraZeneca-vaksinen er på vent.

– Kan det være aktuelt å stramme opp, eller ta vaksiner fra kommuner og til de regionale helseforetakene?

– Vi har allerede sagt at kommuner som har vaksinert sitt prioriterte personell skal avstå fra videre helsepersonell-vaksinering inntil videre, svarer Berg.