Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Full stopp i vaksineringen i så mange land har fått WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus til å reagere. Hans rådgivende komité skal tirsdag ha møte med eksperter i Det europeiske legemiddelbyrået (EMA).

WHO-direktør Tedros Adhanom Ghebreyesus vil ha mer informasjon. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

En norsk helsearbeider som ble innlagt på Rikshospitalet etter å ha fått AstraZeneca-vaksinen, er død. Hun arbeidet ved Lillehammer sykehus.

Kvinnen var en av nå fire helsearbeidere er blitt lagt inn på sykehus med komplikasjoner knyttet til blodpropp som oppstod etter at de fikk AstraZeneca-vaksine.

Tysk stans

– Dette gjør vi for å være føre var, sa Tysklands helseminister Jens Spahn, da han kunngjorde stans i bruken av AstraZeneca vaksinen mandag.

Spahn sa det skjedde etter informasjon fra vaksineeksperter ved Paul Ehrlich instituttet.

Tysklands helseminister Jens Spahn kunngjør stans i bruken av AstraZenica-vaksinen. Foto: ANNEGRET HILSE / Reuters

De skriver på instituttets hjemmeside at det etter bruk av AstraZeneca-vaksinen er oppstått det de kaller et «iøynefallende antall tilfeller» av blodpropp i hjernen kombinert med fall i antall blodplater og blødninger.

Helsemyndighetene i flere europeiske land vil vente på en gransking av mulige dødelige bivirkninger før de fortsetter vaksineringen med den svensk-britiske vaksinen.

I tillegg til Norge, Danmark, Tyskland, Frankrike, Italia og Spania, har også Nederland, Irland, Island og Bulgaria stanset bruk av AstraZeneca. Utenfor Europa har Kongo og Thailand satt vaksinen på vent.

– Ikke uventet høyt

Det er om lag 17 millioner mennesker som har fått denne vaksinen i Europa. Sist uke var det rapportert om færre enn 40 tilfeller av blodpropp blant disse, opplyser AstraZeneca. Selskapet skriver på sin hjemmeside at det er færre tilfeller enn det som forventes å forekomme i en befolkningsgruppe av denne størrelsen.

17 millioner mennesker har fått AstraZeneca-vaksinen i Europa. Her fra et vaksinesenter i den tyske byen Duisburg. Foto: Martin Meissner / AP

Verdens helseorganisasjon har så langt bedt landene fortsette å bruke AstraZeneca-vaksinen. Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) har konkludert likedan, at det ikke er noen grunn til å tro at AstraZeneca vaksinen fører til blodpropp.

Men nå sier altså WHO-direktør Ghebreyesus at hans rådgivende komité skal ha møter med EMA tirsdag.

– Dette betyr ikke at disse tilfellene kan knyttes til covid-19-vaksinering, men det er rutine å undersøke det, sier WHO-direktøren til Reuters.

Etter tirsdagens møte, er den videre prosessen i EU slik at Det europeiske legemiddelkontorets komité for legemiddelovervåking (PRAC) skal møtes torsdag for å vurdere om de skal komme med en ny anbefaling for AstraZeneca-vaksinen.

Tysklands helseminister Jens Spahn sa mandag at han håper å få et svar i løpet av uka.

Boris Johnson lanserte sine planer for flere ekspressbusser i Storbritannia mandag da han ble spurt om AstraZeneca-vaksinen. Johnson sier den er trygg og at britene fortsetter sitt vaksineprogram. Foto: POOL / Reuters

Sverige og Storbritannia vaksinerer videre

Legemiddelverket i Sverige stanser ikke vaksineringen med AstraZeneca-vaksinen. Det har ikke vært noe tilfelle av blodpropp etter vaksinering i Sverige, opplyser de på sin hjemmeside.

Statsminister Boris Johnson sa mandag at reguleringene i Storbritannia er av de strengeste i verden.

– Det er ingen grunn til å avbryte vaksinasjonsprogrammet for noen av de vaksinene vi bruker nå, sa han under et bedriftsbesøk mandag.

Professor Ali Mirazimi ved Karolinska institutet i Sverige sier til Dagens Nyheter at han ikke har funnet noe som tyder på økt risiko for blodpropp ved bruk av AstraZeneca vaksinen.

Han har gransket samtlige tilfeller av mistenkelige bivirkninger av denne vaksinen som er meldt inn til Det europeiske legemiddelbyrået.

– Men det kan forekomme ting i forbindelse med et parti av vaksinen. Da får man se på om det skiller seg fra andre partier. Jeg tror at mange land tar en pause i vaksineringen nå for å sjekke nettopp dette, sier Mirazimi