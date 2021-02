– Orker ikke tanken på å bli smittet på ny

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg ville helst hatt den. Men i og med at det ikke er anbefalt, ser de vel en risiko for at det kan gjøre ettervirkningene verre, sier Hanne Tyskeberg.

På arbeidsplassen hennes ved akuttavdelingen på Ahus vaksineres helsepersonell fortløpende. Hun må derimot vente. Etter at hun ble syk i begynnelsen av august, har hun slitt med senvirkninger. NRK møtte henne sist da hun var på LHL-sykehuset til opptrening i fjor høst.

Nå, etter et halvt år, er hun redd for at hun ikke lenger er immun mot korona. Forskning viser at man blir immune for korona i minst seks måneder etter å ha vært syk.

– Det finnes flere mutasjoner der ute, og jeg har ikke lyst til å bli dårlig igjen. Det var en skremmende opplevelse, sier hun.

VAKSINE: Alle som har hatt covid-19 må vente noen uker etter at de er friske på å ta vaksinen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Ikke testet på nok syke

Folkehelseinstituttet anbefaler alltid folk om å være friske når de tar vaksine, uansett hva man er smittet av. Men når det gjelder korona, ber de i tillegg alle om å vente tre til fire uker etter at de er symptomfrie før de tar vaksinen.

– For sikkerhets skyld legger man inn en margin fordi man vet mindre om denne infeksjonen enn andre. De fleste vil likevel ha immunitet tre til fire uker etter at de har blitt symptomfrie, sier overlege og seksjonsleder ved FHI, Are Stuwitz Berg.

MÅ VÆRE FRISK: Seksjonsleder ved FHI Are Stuwitz Berg sier de har lagt inn en sikkerhetsmargin. Foto: Torstein Bøe / NTB

Er dere bekymret for at vaksinen kan forsterke symptomene?

– Vaksinen inneholder en veldig liten del av viruset, så vi har ingen grunn til å tro at de blir verre, sier han, men legger til at den ikke er testet eksplisitt mot folk som er i sykdomsforløpet og veldig få i studiene har vært smittet før de fikk vaksine.

FHI anbefaler personer som tidligere har gjennomgått covid-19 å vaksinere seg så lenge de ikke har senvirkninger av sykdommen.

Teste for antistoffer

Hanne Tyskeberg slet med både konsentrasjonen og tung pust mange måneder etter at hun ble syk. I julen kjente hun at hukommelsen kom tilbake:

– Det er en god følelse å henge med på samtaler og ikke glemme hele tiden, sier hun. Men melkesyra som hele tiden kommer i muskulaturen gjør at hun fort blir sliten.

Nå jobber hun femti prosent i akuttmottaket, og resten av tiden trener hun, går mye på ski og hviler.

Aller helst skulle hun tatt vaksinen nå, men i stedet skal hun få sjekket om hun har antistofftest i blodet og fortsatt er immun mot korona. Stuwitz Berg tror hun kan føle seg trygg.

– Personer som har hatt mer alvorlig sykdom og har senvirkninger antas å ha mer langvarig immunitet. Her vil det sannsynligvis være fornuftig å avvente vaksinasjon flere måneder, sier han.