FHIs vaksinesjef tror mange nordmenn er vaksinert før sommeren

Mens Israel har satt over en million vaksinedoser, har Norge så vidt kommet i gang med rundt 2500 doser.

Norske myndigheter har måtte svare på kritikk av den rolige starten, men lederen for vaksinasjonsprogrammet i FHI, Geir Bukholm, varsler nå flere positive nyheter.

– Sannsynligvis blir Moderne godkjent denne uken, kanskje allerede dag, og da vil vi ha en avtale om leveranse av cirka seks millioner doser før utgangen av tredje kvartal. Det vil være en betydelig opptrapping av antall doser som slippes ut til kommunene etter første kvartal, sier Bukholm til NRK.

Selv om vaksinen kan bli godkjent i dag, er ikke produksjonen kommet i gang i Europa. Og i USA har Donald Trump bestemt at det ikke skal sendes noe ut av landet.

Dermed vil det kunne ta lang tid før Moderna-vaksinen kommer til Norge.

Kan bli knapphet på personell

Med vaksinedosene Norge har avtale om med Pfizer, skal de ha klart å vaksinere cirka tre millioner nordmenn før 1. oktober.

– I tillegg til det regner vi med at det kommer andre vaksiner til, så det er en stor sannsynlighet for at vi har vaksinert store deler av den norske befolkningen før sommeren, sier Bukholm.

Skal Norge klare å vaksinere folk i samme tempo som vaksiner blir tilgjengelig, må det være nok helsepersonell. Det kan bli kritisk om smitten øker i samfunnet.

Liten effekt på smittespredning i starten

Til tross for positive vaksinenyheter, vil ikke det stagge smitten på en god stund.

– Ser du hele januar under ett, så er det stort sett bare sykehjemsbeboere som vil bli vaksinert. De beboerne bidrar ikke til smittespredning i samfunnet, og de blir i liten grad innlagt på sykehus. Så det er først noen måneder fram i tid at denne effekten gjør seg gjeldende, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til NRK.

Han sier det blir avgjørende om Norge klarer å få kontroll på det muterte viruset, som forskere mener er mer smittsomt.

Så langt har 19 personer i Norge fått påvist denne virusvarianten. Nå kartlegges disse menneskenes kontakter.

– Vi vil kanskje vente at flere av de du bor sammen med smittes om du har vært i karantene med et slikt virus, sier Nakstad.