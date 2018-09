Frp: – Det virker som ordføreren forsøker å slå politisk mynt på drapene

– Hvis ordfører Rita Ottervik har påtatt seg et ansvar hun ikke er i stand til å bære i Trondheim, så vil jeg oppfordre henne til å gå av så fort som mulig, sier Jon Engen-Helgheim, innvandringspolitisk talsperson i Frp.

I går uttalte Rita Ottervik, ordfører i Trondheim (Ap), at utfordringene med asylsøkere har økt i takt med bruken av midlertidig opphold for asylsøkere, da hun kommenterte drapssaken der to tenåringer av afghansk opprinnelse ble drept av en tredje.

HADDE OPPHOLDSTILLATELSE: De to drepte; Reza Alizada (17) og Nasratullah Hashimi (19) var begge fra Afghanistan. Den siktede er også afghaner. Foto: Privat

– Midlertidig opphold gir mennesker en svært vanskelig livssituasjon. Dette gjør jobben for oss i kommunene veldig vanskelig, uttalte Ottervik.

– VIL IKKE SYNKE SÅ LAVT: Jon Engen-Helgheim sier han ikke vil blande politisk retorikk inn i drapssaken. Foto: Bjørn Inge Bergestuen / Fremskrittspartiet

Det er disse uttalelsene som gjør Engen-Helgheim oppgitt, og han mener Ottervik lager en kobling mellom drapene og asylpolitikken.

– Jeg vil ikke synke så lavt at jeg setter den tragedien som nå har skjedd i sammenheng med politikk. Det virker som at ordføreren forsøker å slå politisk mynt på drapene, når hun antyder at drapene er noen andres feil, sier Engen-Helgheim.

Mener Ottervik sauser det til

Det var mandag kveld Reza Alizada (17) og Nasratullah Hashimi (19) ble drept i en leilighet i Trondheim sentrum.

Begge hadde oppholdstillatelse, og hadde bodd i Norge i flere år. Den drapssiktede 18-åringen hadde status som asylsøker, og var kun innvilget midlertidig opphold.

Det var flere enn Engen-Helgheim som skvatt, både i Frp og Høyre, etter Otterviks uttalelser om drapene.

– Det er tragisk at en politiker legger seg opp i drapene ved å sause det sammen med politisk retorikk, sier Ove Trellevik (H), medlem i kommunalkomiteen på Stortinget.

Trellevik mener kun drapsmannen kan bære skylden for tragedien, og han ber Ottervik overlate til politiet å finne ut av hva som var motivet bak hendelsen.

– UHELDIG AV OTTERVIK: Også Ove Trellevik (H) reagerer på formuleringene til Rita Ottervik, om hva som bidro til drapene i Trondheim.

– Urettferdig kritikk

Også justis-, beredskaps og innvandringsminister Tor Mikkel Wara reagerer på uttalelsene og skriver følgende i en e-post til NRK:

– Jeg mener at man skal være veldig forsiktig med å trekke noen konklusjoner ett døgn etter en tragisk hendelse hvor to gutter mistet livet. Derfor bør man være forsiktig med å mene noe om årsakene bak denne tragedien. Jeg registrerer at Ottervik velger å gjøre nettopp det.

MANER TIL FORSIKTIGHET: Justisministere Tor Mikkel Wara maner til forsiktighet før man slår fast årsak til drapene. Foto: Olav Heggø / Fotovisjon AS

I dag ønsket ikke Rita Ottervik å la seg intervju av NRK om kritikken fra Frp og Høyre, og overlater til kommunalråd Sissel Trønsdal (Ap) å kommentere saken.

– Uttalelsene til Engen-Helgheim er urettferdige. Vi er overrasket over påstanden om politisk mynt. Rita Ottervik sa hun heller ikke var enig med sitt eget parti, sier kommunalbyråd Trønsdal til NRK.

Begrensede rettigheter

Det er stor forskjell mellom det midlertidig og en varig oppholdstillatelse. Mens en varig oppholdstillatelse gir fulle rettigheter, får en med midlertidig opphold svært begrensede rettigheter.

En midlertidig oppholdstillatelse er en oppholdstillatelse som er gyldig i en begrenset periode, for eksempel ett eller tre år.

I forrige uke foreslo Arbeiderpartiets migrasjonsutvalg innstramminger i asylpolitikken, og ved leder Masud Gharahkhani, går utvalget inn inn for økt bruk av midlertidig opphold på bekostning av varig oppholdstillatelse.

Per i dag er det frivillig for kommunene om de skal ta imot asylsøkere med midlertidig opphold. En av kommunene som har valgt å motta flest, er Trondheim.