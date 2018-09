Migrasjonsutvalget med Masud Gharahkhani i spissen foreslår å gi 5 milliarder kroner for å hjelpe flere flyktninger i nærområdene, går inn for å øke antall kvoteflyktninger til Norge og åpner for avtaler med land utenfor Europa for å begrense tallet på asylankomster.

Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim mener det er urovekkende at Arbeiderpartiet har brukt så lang tid til å komme frem til det samme som Frp gjorde for lenge siden.

– De slår inn åpne dører. Deler av dette er en dyrere versjon av Frps politikk, sier han til NRK.

Helgheim mener samtidig at Ap går i en retning der de vil ta enda mer ansvar.

– De vil både øke hjelpen i nærområdene, til andre europeiske land og ta imot flere kvoteflyktninger, uten å spare penger noe sted, sier han.

– Ikke noen innstramming

Gharahkhani skapte gnisninger internt i partiet da han i februar, før utvalgets arbeid skulle starte, varslet en ny og strengere linje i innvandringspolitikken. Men før fremleggingen sa Gharahkhani at et samlet utvalg står bak den nye politikken.

I forkant av fremleggingen var det ventet at Arbeiderpartiet ville stramme inn innvandringspolitikken.

Helgheim sier at mange av enkelttiltakene i Arbeiderpartiets nye innvandringspolitikk går i helt motsatt retning, og kan pådra Norge store økonomiske forpliktelser.

– Det er ikke noen innstramming. De har ikke noen plan om hvordan de skal gjøre det, og må ta fra andre budsjetter for å dekke opp innvandringsforpliktelsene sine.

Frps innvandringspolitiske talsmann er også særlig reagerte på at det ble lansert en mulighet til å søke asyl i Norge gjennom tredjeland eller gjennom FN.

– Ap legger opp til at veldig mange mennesker kan søke gjennom FN i et annet land. Det hørtes fryktelig foruroligende ut. Det er også uklart hva Ap egentlig mener, og det er urovekkende, sier han.

– Fotlenke er et godt alternativ, der vi tar hensyn til barna og får en rask og god returpolitikk, sa Aps innvandringspolitiske talsmann Masud Gharahkhani i februar. Du trenger javascript for å se video. – Fotlenke er et godt alternativ, der vi tar hensyn til barna og får en rask og god returpolitikk, sa Aps innvandringspolitiske talsmann Masud Gharahkhani i februar.

– Tar fra de fattigste

Arbeiderpartiets utvalg foreslår å hjelpe flere i nærområdene med en solidaritetspott på 5 milliarder kroner. Pengene til «solidaritetspotten» skal dels hentes fra den generelle veksten i bistandsbudsjettet.

KrF-leder Knut Arild Hareide sier til NRK at partiet støtter fullt ut at Norge skal bidra til å sikre jobb, helsehjelp og skole til de som oppholder seg i «nærområdene». Men dette må ikke tas fra langsiktig utviklingsarbeid og styrking av stater, mener Hareide.

– Å ta fra verdens aller fattigste for å løse vestens migrasjonsutfordringer, det er ikke KrF med på, sier KrF-lederen.

Han mener det er bra at Arbeiderpartiet åpner for å ta imot flere kvoteflyktninger til Norge.

– Da vet vi at vi hjelper de aller mest sårbare. Det er bra at Arbeiderpartiets migrasjonsutvalg anbefaler vår linje i dette spørsmålet, sier han.

SV: – Ikke akkurat et solidaritetsløft

– Det mest skuffende er at man adopterer måten Fremskrittspartiet omtaler mennesker som er i den ytterste nød som et ensidig problem, ikke fra flyktningene og asylsøkernes perspektiv, sier SVs innvandringspolitiske talsperson Karin Andersen.

KRITISK: SVs Karin Andersen mener at Aps migrasjonsutvalg skal ta penger fra fattige i fattige land, i stedet for å legge nye penger på bordet. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Krigsflyktninger fra Syria er ikke lykkejegere – det er folk som ikke har lagt ut på en reise for moro skyld. Det er alvorlig at Ap later som om de som ikke er individuelt forfulgt er reelle flyktninger. For det er de, sier Andersen.

Arbeiderparti-utvalget foreslår å styrke første asylland-prinsippet og henvise asylsøkere tilbake til det første trygge landet.

– Det vet vi skjer i Russland og Tyrkia. Hvordan skal Ap forsikre seg at dette ikke skjer. Dette er land som ikke akkurat går i noen humanitær retning, sier Andersen, som kaller den nye politikken for «ikke akkurat et solidaritetsløft».

– De legger ikke nye penger på bordet, og skal tydeligvis ta fra bistand – fra penger til fattige i fattige land, eller forutsette at det skal komme færre flyktninger, sier Andersen.

Hun reagerer på at utvalget snakker mye om å bruke kvoteflyktningssystemet, men ikke kom med en forpliktelse om antall. Samtidig mener hun Ap undergraver UNHCR når de går imot FNs tolkning av flyktningkonvensjonen.