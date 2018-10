Frp-politiker vil be regjeringen skrote biodrivstoffkrav

Det har ikke skortet på kritikk mot regjeringens biodrivstoffpolitikk. Regjeringen skulle få ned utslippene fra veitrafikken, men i stedet har vi sett en voldsom økning i bruken av den svært miljøskadelige palmeolja.

Ifølge Regnskogfondet har palmeoljediesel i Norge i 2017 ført til at 220 km² regnskog ble ødelagt, tilsvarende tre ganger Stavanger kommunes areal.

Men selv etter avsløringer om juks med bærekraftssertifisering, massivt press fra næringen og fra Stortinget og statistikk som viser store ødeleggelser av regnskog og økte utslipp, kom det ingen tiltak mot palmeolja i neste års statsbudsjett.

Frp reiser seg mot egen regjering

– Det er på tide at regjeringen skroter målet om 20 prosent biodrivstoff innen 2020. Vi er allerede oppe i 18 prosent, men vi når målet på grunn av palmeolja.

Det sier Frps fraksjonsleder i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Terje Halleland til NRK.

Terje Halleland (Frp) i energi- og miljøkomiteen på Stortinget vil be regjeringen om å skrote biodrivstoffkravet for 2020. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Halleland er ikke imot biodrivstoff, men mener kravene er for tøffe i et marked som ennå ikke har nok alternativer til palmeolje.

– Vi kan ikke bruke milliarder på regnskogbevaring og samtidig rasere regnskog med biodrivstoffsatsingen vår, sier Halleland.

Frp-politikeren har bedt klimaministeren redegjøre for Stortinget hvilke virkemidler han planlegger for å begrense bruken av palmeolje.

Halleland sier han bare snakker på vegne av seg selv og Frps fraksjon i energi- og miljøkomiteen, men presiserer at hele partiet er bekymret for utviklingen, og at videre oppfølging vil bero på hvilket svar han får fra statsråden.

Klimaministeren møter motstand i eget parti

Parlamentarisk nestleder Abid Raja har, sammen med flere andre venstrepolitikere, fremmet et forslag for Venstres landsstyre om å raskest mulig fase ut palmeolje fra norsk drivstoff. Blir det vedtatt til helgen, blir presset på Venstres klimaminister enda større.

Finanspolitisk talsperson i Venstre, Abid Raja på jakt etter sjokolade uten palmeolje. Nå hiver han seg også inn i kampen mot palmeolje i norsk biodrivstoff. Foto: Maria Knoph Vigsnæs / NRK

– Nå må vi erkjenne at vi gjorde feil. Vi trenger fortsatt biodrivstoff, men den må være bærekraftig og fri for palmeolje, sier Raja.

Flere miljøorganisasjoner har lagt ekstra press på Venstre. I et brev signert Naturvernforbundet, ZERO, Framtiden i våre hender, Natur og Ungdom, Greenpeace og Regnskogfondet, ber de partiet ta tak når Stortinget skal behandle budsjettet.

– Venstre og klimaminister Ola Elvestuen risikerer å velte hele biodrivstoffsatsingen med sin manglende politiske vilje til å fjerne palmeoljediesel, sier Nils Hermann Ranum i Regnskogfondet til NRK.

Stor motstand uten resultat

Det ligger et halvannet år gammelt stortingsvedtak og venter på at regjeringen skal fjerne palmeolje fra drivstoff.

I sommer foreslo også MDG og Rødt at biodiesel av palmeolje ikke lenger skal være fritatt avgift. Mens SV, MDG og Rødt ba regjeringen lage virkemidler som kan tre i kraft fra 2019 for å bli kvitt biodrivstoff med høy avskogingsrisiko.

"Vi må redusere bruken av palmeolje, og regjeringen jobber nå med virkemidler for en rask utfasing" skrev statsministeren i et debattinnlegg i BT.no, samme dag som Høyre stemte ned forslagene.

Forklaringen fra klima- og miljøminister Ola Elvestuen har vært at regjeringen jobber med saken, men at et forbud må være i tråd med internasjonale handelsforpliktelser.

I september skrev Dagbladet om en utredning gjort av et advokatfirma på oppdrag fra flere miljøorganisasjoner, som viser at det ikke finnes juridiske hindre mot å forby palmeolje i offentlige innkjøp. Regjeringens egen rapport om det samme holdes hemmelig, skrev Dagbladet.

Likevel uteblir tiltakene mot palmeolje i statsbudsjettet for 2019.

Ingen skroting av biodrivstoff

Klimaminister Ola Elvestuen (V) er ikke enig i at regjeringen ikke gjør nok, og peker på fem tiltak:

Regjeringen vil utvikle en veileder for offentlige oppdragsgivere som ønsker å unngå palmeolje. Miljømerking og informasjon på drivstoffpumper, eller på nettsider, skal gjøre det enklere å velge palmeoljefritt. Det skal utredes å øke kravet om innblanding av avansert biodrivstoff (som er laget av avfall) etter 2020. Regjeringen vil vurdere veibruksavgift for biodrivstoff utenfor omsetningskravet fra 2020. Regjeringen vil ha krav om biodrivstoff i luftfarten fra 2020, men da skal det være avansert, og ikke fra palmeolje.

Klima- og miljødepartementet avviser å skrote kravet om 20 prosent biodrivstoff i 2020.

Presset mot klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) øker. Regjeringens egne stortingspolitikere mener Elvestuen ikke har gjort nok for få bort palmeolje fra norsk drivstoff. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Biodrivstoff er en nødvendig del av klimaløsningen. Det foreligger dessuten mange spennende planer for norsk produksjon av avansert biodrivstoff, sier Elvestuen til NRK.

Regnskogfondet fastholder at ingen av tiltakene til regjeringen vil føre til vesentlig reduksjon av palmeolje i 2019.

– En ikke-bindende veileder og miljømerking er ingen erstatning for et forbud, og undersøkelser og vurderinger vil ikke føre til noe konkret neste år. Og heller ikke forbud mot palmeolje i flydiesel vil redusere etterspørselen etter palmeolje, repliserer Ranum i Regnskogfondet.

Heller ikke Frps Halleland ser svaret fra klimaministeren som tilfredsstillende:

– Han er nødt til å komme med mer enn dette, sier Halleland.