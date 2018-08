Kritisk til norsk utslippsjubel: Tallene skjuler storforbruk av palmeolje

Måten verden regner klimagassutslipp på, får norsk utslippsstatistikk til å se pen ut.

Utslippene gikk ned med rundt 1,7 prosent i 2017, viser nye og oppdaterte tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

På Klima- og miljødepartementets nettsider kan du lese at den viktigste årsaken, er redusert bruk av fossile brensler til veitrafikk.

Men biodrivstoffet, som erstatter mye av det fossile, regnes som nullutslipp. Det til tross for utregninger fra Regnskogfondet som viser at Norges bruk av palmeoljediesel i 2017 førte til rasering av 220 kvadratkilometer regnskog, og 1,5 millioner tonn høyere CO₂-utslipp, enn hvis vi hadde brukt fossil diesel.

Grunnen er at det er Indonesia som må ta palmeoljedrivstoffet på sitt klimaregnskap, og ikke storforbrukeren Norge.

Følger bare reglene

Men Norge følger bare internasjonale regler om hvordan utslipp skal telles.

Det er land som Indonesia som tilregnes klimagassutslippene når de hugger regnskog for å produsere oljen.

Men Indonesia har mye mindre ambisiøse klimamål enn Norge.

– Resultatet globalt sett er mer klimagassutslipp som følge av norsk biodieselpolitikk, selv om det ikke vises på norsk statistikk, sier Nils Hermann Ranum i Regnskogfondet.

Statistikken gir feil bilde

– Utslippsstatistikken skjuler vårt bidrag til avskoging og regnskogsødeleggelse, sier Ranum.

Rekordhøy palmeoljedieselbruk i Norge i fjor ga, ifølge Regnskogfondet, 2,4 millioner tonn CO₂-utslipp, som kommer i tillegg til de offisielle utslippstallene.

– Biodiesel er ikke utslippsfritt og utslippene fra palmeoljedrivstoff er særlig høye. Det blir derfor feil når regjeringen jubler over reduserte utslipp.

Nils Hermann Ranum i Regnskogfondet Foto: Christian Kråkenes / NRK

Utslippene fra veitrafikken hadde vært 27 prosent høyere dersom palmeoljedrivstoffet var regnet med, mener Regnskogfondet.

Regnskogfondet har ikke gjort tilsvarende regnestykke for biodrivstoffet laget av andre råstoff, som heller ikke vises i norsk statistikk. Disse ville ikke gitt så dramatiske tall fordi klimanytten er mye bedre av drivstoff basert på for eksempel avfall.

Kunne vært ærligere

Også klimaforsker ved CICERO, Glen Peters, påpeker at Norge får æren for reduserte utslipp, som egentlig er basert på omfattende bruk av palmeolje.

Peters tror sannheten om utslippene fra palmeoljedrivstoff i Norge ligger et sted mellom Regnskogfondets høye estimater og Miljødirektoratets lavere.

Men Peters enig med Regnskogfondet i at statistikken fra SSB ikke gir det fulle bildet av virkeligheten.

– De kunne presisert at utslippene fra biodiesel ikke blir rapportert som utslipp fra Norge, og dessuten gitt et estimat på utslippet. Hadde biodrivstoff vært del av norsk utslippsstatistikk, så hadde ikke utslippsreduksjonen vært like markant.

NRK har bedt Transportøkonomisk institutt å verifisere Regnskogfondets utregning, men TØI har ingen utregning som også teller effekten av regnskoghugging.

Likevel mener trafikkforsker Lasse Fridstrøm at palmeoljen gir lavere utslipp enn fossil diesel.

– Hvis man ikke tar med effekten av regnskoghugging, så er klimagassutslippene fra veitrafikken i 2017 rundt 7–8 prosent lavere enn den ville ha vært uten bruk av palmeolje, sier Fridstrøm.

Får utslippene ned, tross regnskograsering

Regnskogfondets krasse reaksjon på klimaministerens prestasjon later ikke til å bekymre Ola Elvestuen (V) nevneverdig.

– Hvor mye av utslippsreduksjonen skyldes at vi blander palmeolje inn i drivstoff i Norge?

– Biodrivstoff er en del av det som gjør at vi reduserer utslippene i Norge. Så skal vi få ned bruken av palmeolje. Men selv om du regner med også den indirekte utslippseffekten (risikoen før regnskograsering), så gir biodrivstoffsatsingen fortsatt en positiv effekt i det internasjonale klimaregnskapet med omtrent 300.000 tonn, svarer klima- og miljøministeren.

Klimaminister Ola Elvestuen (V) er fornøyd med nedgangen i klimagassutslipp fra Norge. Foto: Elise Angell / NRK

Klimaministerens bruker EUs gjennomsnittsverdi på all vegetabilsk olje, når han angir nedgangen i utslipp. Tallet blir kunstig lavt, fordi det også innbefatter utslippene fra blant andre rapsoljen, som er langt mer klimavennlige enn palmeoljen, og som ikke ødelegger regnskogen.

Elvestuen presiserer at regjeringen er klar over dilemmaene med biodrivstoff, og at mengden avansert biodrivstoff fortsatt skal opp. Men om han vil fjerne avgiftsfritaket som gjør palmeolja så billig, har klimaministeren foreløpig ikke noe svar på.

– Nå har vi jo et omsetningspåbud for biodrivstoff som vil øke framover. Også har vi et eget krav til avansert biodrivstoff. Men fjerning av avgiftsfritaket skal vi avvente til statsbudsjettet før jeg sier noe mer om.

Trafikkforsker i TØI, Lasse Fridstrøm, er en av dem som gir klimaministeren rett i at biodrivstoff er en god idé, tross palmeoljen.

– Elektrifisering tar så himla lang tid, fordi norske biler lever i 15–20 år. Så selv om vi bare kjøpte nullutslippsbiler de neste årene, så ville det tatt 20 år før bilparken var utslippsfri. Biodrivstoff får ned utslippene fra dag én. Vi kommer ikke tidsnok i mål bare med elektrifisering, om vi skal nå våre klimamål, sier Fridstrøm.