Frithjof Jacobsen: – Sylvi Listhaug har ikke skjønt rollen som statsråd

Torsdag ble det klart at Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre vil støtte Rødts mistillitsforslag mot justis – og beredskapsminister Sylvi Listhaug (Frp).

Bakgrunnen for saken er at Sylvi Listhaug i forrige uke la ut et innlegg på Facebook, der hun skrev at «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonal sikkerhet», ledsaget av et bilde av tungt maskerte menn med våpen, og den sedvanlige «lik og del»-formuleringen.

Det omstridte utspillet fra Listhaug på Facebook ble lagt ut etter at et politisk forslag – om å kunne ta passet fra fremmedkrigere uten domstolsbehandling – ble nedstemt i kommunalkomiteen for en uke siden.

– Forholder seg ikke til stortingsvedtak

Frithjof Jacobsen, politisk kommentar i VG, merket seg at unnskyldningen fra Stortingets talerstol tilsynelatende måtte hales ut av Sylvi Listhaug torsdag. Samtidig mener Jacobsens det er verdt å dvele litt ved utgangspunktet for saken.

– Vi har en statsråd som ikke forholder seg til et vedtak som er fattet i Stortinget. Hun nærmest polemiserer mot det i ettertid, og karakteriserer det på relativt brutale måter. Det viser på mange måter at vi har en statsråd som ikke forstår hvordan forholdet mellom statsråd og Stortinget skal være, sier Jacobsen i Dagsnytt 18.

Jacobsen tror Arbeiderpartiet vurderer det som lite sannsynlig at KrF kommer til å støtte et mistillitsforslag, og at Listhaug må gå som følge av dette. Samtidig mener han det ligger mer enn «taktikkeri» bak Støres utspill.

– Jeg tror frustrasjonen og raseriet i Arbeiderpartiet over Listhaugs oppførsel i denne saken – også i dag – har vært stor, sier Jacobsen.

NRK har vært i kontakt med Sylvi Listhaugs rådgivere, som ikke ønsker å kommentere saken nå. Frp-leder Siv Jensen har på sin side fremdeles tillit til justisminister Sylvi Listhaug etter det omstridte Facebook-innlegget, skriver VG.

SA UNNSKYLD ÅTTE GANGER: Unnskyld, unnskyld, unnskyld, unnskyld, uforbeholdent unnskyld, unnskyld, uforbeholdent unnskyld og unnskyld. Du trenger javascript for å se video. SA UNNSKYLD ÅTTE GANGER: Unnskyld, unnskyld, unnskyld, unnskyld, uforbeholdent unnskyld, unnskyld, uforbeholdent unnskyld og unnskyld.

– Listhaugs mest ydmykende dag

Jacobsen viser også til at Dagens Næringsliv torsdag kveld skriver at Listhaug skal ha gjort endringer i sitt originale manus – et manus som var koordinert med Statsministerens kontor og Høyre – kort tid før hun gikk på talerstolen torsdag.

Jacobsen tror at det at Listhaug skal ha vannet ut sin egen unnskyldning, gjorde at Arbeiderpartiet til slutt kom til at Listhaug ikke hadde forstått alvoret i situasjonen.

Magnus Takvam, politisk kommentator i NRK, skriver at sjelden, om noen gang, har en norsk statsråd blitt utsatt for en så voldsom kritikk fra en samlet politisk opposisjon i Stortinget, som det Listhaug opplevde torsdag.

Takvam sier i Dagsnytt 18 at han også har fått opplyst av stortingsrepresentanter i Høyre at den første unnskyldningen Listhaug leverte fra talerstolen, ikke var i tråd med avtalene som var gjort på forhånd.

Takvam mener saken har vært ydmykende for Solberg, fordi det kan bli oppfattet som hun ikke har kontroll på sin egen statsråd.

– Det er en av de viktige politiske konsekvensene av denne prosessen, at det har påvirket forholdet – ikke bare mellom justisminister og statsminister, men også forholdet internt mellom partiet Høyre og deler av Frp.

– En sak som i utgangspunktet handlet om en liten nyanse i uenighet i loven om statsborgerskap, har endt opp i full fyr, sier Takvam.

IKKE TILLIT: Se Ap-leder Jonas Gahr Støre uttale seg til pressen torsdag ettermiddag. – Tillit handler på om du stoler på det du hører og om inntrykket av det er som det skal være. Det er det ikke for oss etter det vi har hørt, og da støtter vi mistillitsforslaget, sier Støre i dag. Du trenger javascript for å se video. IKKE TILLIT: Se Ap-leder Jonas Gahr Støre uttale seg til pressen torsdag ettermiddag. – Tillit handler på om du stoler på det du hører og om inntrykket av det er som det skal være. Det er det ikke for oss etter det vi har hørt, og da støtter vi mistillitsforslaget, sier Støre i dag.

– Undergraver Solbergs autoritet

Tone Sofie Aglen, politisk kommentator i Adresseavisen, mener hele saken har vært skadelig for Erna Solberg, ettersom hun allerede tidlig skal ha ment at det opprinnelige innlegget var over streken.

– Saken gjør at man tviler på Solbergs kontroll over egne statsråder. Dette bidrar til å undergrave hennes autoritet.

Aglen mener Listhaugs posisjon som «velgermagnet» i Frp er grunnen til at Solberg ikke har reagert sterkere.

– Hun har vært veldig forsiktig, og det handler også om forholdet mellom Frp og Høyre. Man har vurdert det slik at det er bedre å ha en slik urokråke på innsiden av regjeringen, enn på Stortinget. Det kan vise seg at det kanskje ikke har vært så klokt.

– Ikke «too big to fail»

Jacobsen tror at Listhaug nå skal passe seg for å overvurdere sin egen makt.

– Hun har draget på velgerne og er en dyktig politiker som kan sette ord på motsetninger, men om hun begynner å trosse eget parti, partiledelse og det store prosjektet, så har vi sett andre politikere som var «too big to fail», som har feilet.

– Det tror jeg også Listhaug bør merke seg. Hun var åpenbart rystet da hun gikk ut av Stortinget i dag. Hun hadde nok hatt sin verste og mest ydmykende dag. Den som får rett til slutt, og fikk viljen sin, er Erna Solberg, når dette ble satt på spissen.

NRK har vært i kontakt med Statsministerens kontor (SMK), for å få en kommentar fra Erna Solberg til at Ap nå stiller seg bak mistillitsforslaget mot Listhaug. SMK har foreløpig ikke besvart henvendelsene.