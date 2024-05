Det viser etterforskningsdokumenter NRK har fått innsyn i.

Simen Velle har selv fortalt om sin narkodom da han i 2019 ble dømt for oppbevaring av narkotika.

Nå kan NRK fortelle historien som kommer fram i politiets egne dokumenter.

NRK har stilt en rekke spørsmål til Simen Velle om innholdet i dokumentene, og han svarer på spørsmålene slik:

– Jeg har delt min historie, og har ikke mer å tilføye utover den, sier Velle til NRK.

FpU-lederen har ifølge Frps mediesjef Kjetil Løseth «tatt et par dager fri» og ønsker ikke å la seg intervjue av NRK om saken utover dette svaret.

Sterkt cannabislukt

En februardag i 2019 går politiet til aksjon mot et rekkehus i Asker der Simen Velle bor.

En nabo hadde rett i forveien ringt politiet og varslet om sterk lukt av cannabis fra adressen.

Det er ingen hjemme. Men gjennom vinduene ser politipatruljen som kommer til stedet en digitalvekt og flere lynlåsposer på kjøkkenbenken.

Rundt i stuen lå lange rullepapir og flere lynlåsposer strødd, ifølge politirapporten.

De tar seg inn i rekkehuset og beslaglegger 100 gram cannabis fordelt på to poser som er gjemt i en grå sekk i stuen.

Simen Velle har på kort tid blitt et kjent navn i norsk politikk. Foto: William Jobling / NRK

Ville ikke «snitche»

I samtale med politiet noen dager senere sier Simen Velle til politiet at han føler seg som en «svarteper», og at det ikke er hans sekk.

Velle sier han ikke vil «snitche» på hvem som er eieren av sekken.

Politiet gjør også beslag av kommunikasjon de mener kan knyttes til kjøp og salg av narkotika på en mobiltelefon de finner på Simen Velles soverom.

Mobiltelefonen tilhører ikke Velle.

På mobiltelefonen finner politiet det som omtales som et narkoregnskap, med oversikt over navn som har bestilt og betalt for mindre mengder cannabis.

Der er også FpU-lederen omtalt med navn.

I dommen kommer det frem at planen var å røyke marihuanaen selv – altså at det aldri var snakk om å selge den. Velle er også kun dømt for oppbevaring av narkotika, ikke salg.

– Så ut som Gestapo hadde vært på besøk

Dagen etter er Velle i avhør hos politiet.

Han sier leiligheten så ut som «Gestapo har vært på besøk» etter politiets ransaking, og beskriver hvordan han ringte et familiemedlem på FaceTime for å vise frem alt rotet.

Velle sier nå at han har snakket med eieren av sekken.

Vedkommende skal ha sagt til Velle at «du skjønner jeg ikke kommer til å stå frem». Velle skal ha svart at «da er vennskapet vårt over». Velle fastholder at han ikke kommer til å «tyste» på vedkommende.

På spørsmål om hvordan han fikk tak i cannabisen, svarer Velle at han ikke ønsket å svare på det.

Senere endrer Velle forklaring. I tilståelsesdommen erkjenner Velle å ha oppbevart 100 gram cannabis sammen med to andre kompiser.

NRK har spurt Velle hvorfor han endret forklaringen sin til politiet underveis, og gjentar at han ikke har noe mer å tilføye.

– Jeg har aldri i mitt liv angret meg så mye over noe som det jeg gjør rundt dette. Og for å være helt ærlig, så er det en stor lettelse å få sagt det jeg har kjent på ganske lenge.

Det sa Velle da han selv fortalte om narkodommen i et intervju med VG.

Sylvi Listhaug er leder i Frp. Foto: William Jobling / NRK

Alvorlig sak

Frp-leder Sylvi Listhaug mener det er bra at Simen Velle er åpen om egen narkodom

Hun har ikke ønsket å svare på om FpU-lederen bør nomineres til Stortinget.

Han ble først tatt med 1 gram cannabis og 0,2 gram kokain.

Senere, i 2018, ble han og to kompiser tatt av politiet for oppbevaring av cirka 100 gram marihuana.

Politiet ransaket boligen hvor Velle bodde, og de fant 100 gram marihuana, ifølge dommen NRK har fått innsyn i.

Han forklarte at han hadde spleiset på stoffet med kamerater, og han ble straffet for oppbevaring av stoffet.

Dette er saken: Ekspander/minimer faktaboks FpU-leder Simen Velle har fortalt at han først ble tatt med 1 gram cannabis og 0,2 gram kokain på en fest.

Mandag 19. februar 2018 ble han og to kompiser tatt av politiet for oppbevaring av cirka 100 gram marihuana, som ifølge deres forklaring var til eget bruk.

Velle ble dømt til 30 dagers betinget fengsel.

Velle mener det er riktig at han ble dømt, og at han vil ta ansvar for sine egne handlinger. Samtidig minner han om at han var under 18 år, og han ønsker å fortelle om årsaken til at han tok valg som han i dag angrer på.

23-åringen fra Asker ble nylig gjenvalgt som leder for Fremskrittspartiets Ungdom. Han ble valgt første gang i 2022.

Velle har markert seg som en tydelig stemme i den politiske debatten, ikke minst knyttet til spørsmål om mannsrollen.

Rett før Frp-landsmøtet for to uker siden, sa Velle at han har ambisjon om å bli nominert til Oslo Frps stortingsliste.

Vil inn i Oslo

Velle varslet i etterkant av Frp-landsmøtet at han ønsker seg en av partiets stortingsplasser fra Oslo.

Om han får plassen er opp til nominasjonskomitéen i fylkespartiet.

Til NRK har Listhaug ikke villet svare på om Velle kan nomineres, men sier det er fullt mulig å få nye sjanser.

– Jeg tenker det at han nå er mer åpen og ærlig om det han har gjort i yngre år. Han var 16–17 år da dette skjedde. Jeg er glad for at han står frem, og jeg er glad for at han kan være til inspirasjon for andre unge som kanskje sliter.

– Men kan «lov og orden-partiet» Frp stille med en kandidat fra Oslo som har en narkodom?

– Det er medlemmene i Oslo som skal avgjøre hvem de skal ha på lista. Det som er viktig, er at man gjør opp for seg, så går man videre. Det skal være fullt mulig å få nye sjanser. Det skal gjelde alle.