DN: Listhaug skrev om unnskyldningen i siste sekund

Justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug måtte torsdag opp på Stortingets talerstol flere ganger for å be om unnskyldning for Facebook-innlegget der hun anklager Arbeiderpartiet for å være mer opptatt av terroristers rettssikkerhet enn Norges sikkerhet.

Til slutt hadde Listhaug sagt unnskyld totalt åtte ganger.

– Jeg vil si unnskyld til dem som føler seg såret av kommunikasjonen i denne saken, sa Listhaug første gang hun entret talerstolen.

Litt senere lød imidlertid unnskyldningen slik:

– Jeg vil unnskylde kommunikasjonen i denne saken fordi den har såret personer som har opplevd den grusomme terroren 22. juli. Og med det håper jeg, president, at man tror meg på at jeg faktisk mener det fra dypest i mitt hjerte.

Møte i statsministerboligen

NRK kjenner til at det oppsto misnøye i Høyre etter Listhaugs opptreden i Stortinget. Kommentator Magnus Takvam påpeker at justisministeren ikke leverte «den uforbeholdne unnskyldningen som både statsministeren og Høyre-representantene hadde regnet med».

Les kommentaren her: Ydmyket Listhaug måtte presses til unnskyldning

Ifølge Dagens Næringsliv hadde den første unnskyldningen Listhaug kom med fra Stortingets talerstol ikke samme ordlyd som det som var blitt avtalt i et møte i statsministerboligen onsdag kveld. Avisen skriver at regjeringspartienes parlamentariske ledere, partiledere, Jan Tore Sanner, Sylvi Listhaug, Listhaugs rådgiver Espen Teigen og statsministerens nærmeste medarbeidere utarbeidet budskapet justisministeren skulle formidle til Stortinget.

Avtalen var at hun skulle gi en uforbeholden unnskyldning, ifølge DN. At Listhaug startet med å si unnskyld «til dem som føler seg såret av kommunikasjonen i denne saken», skal ikke ha vært i tråd med det man var blitt enige om.

Hagen mener Solberg burde støttet Listhaug

Tidligere Frp-formann Carl I. Hagen mener statsminister Erna Solberg burde stilt seg bak justisminister Sylvi Listhaug og mener Ap fikk servert en «stor seier».

– Dette er en brøler fra statsministeren. Innlegget til Listhaug var en påpekning av de faktiske forhold. Statsministeren burde sagt at dette bare dreide seg om det aktuelle lovforslaget om å ta fra terrorister statsborgerskapene. Da ville ikke Støre spilt Utøya-kortet og drevet regjeringen fra skanse til skanse, sier Hagen til VG.

– Dette er bare fryktelig trist. Det er en stor seier for Arbeiderpartiet, fastslår han overfor avisen.

Stortinget vedtok kritikk mot Listhaug

Stortinget vedtok i ettermiddag et forslag som kritiserer justisminister Sylvi Listhaug (Frp) for det kontroversielle Facebook-innlegget om Arbeiderpartiet og terroristers rettigheter.

Forslaget ble vedtatt med 53 mot 47 stemmer og er det ellevte såkalte «daddelvedtaket» i Stortinget siden 1945.