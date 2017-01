Forventer at kommunen setter opp alternativ transport

Tirsdag blir oslolufta så dårlig at Bymiljøetaten har bestemt at dieseldrevne biler må stå parkert.

En rekke nyttekjøretøy er unntatt fra forbudet, som i hovedsak rammer privatbilistene.

– Man kan jo spørre seg om effekten blir stor nok, men det gjenstår å se. Når de går til dette tiltaket som de har snakket om så lenge så håper vi jo at det gir effekt på lufta, sier kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal i NAF til NRK.

Håper på tilrettelegging

SPENT PÅ EFFEKTEN: Inger Elisabeth Sagedal i NAF håper tiltaket vil gi bedre luft, men forventer at folk kommer seg på jobb. Foto: Nadir Alam / NRK

Hun oppfordrer medlemmene sine til å la bilen stå og finne alternative måter for å komme seg på jobb.

– Så satser vi på at kommunen har tenkt å tilrettelegge og sette opp ekstrabusser og spesielt matebusser fra innfartsparkeringene slik at de som ikke har noen alternativer denne dagen kan bruke et ekstra kollektivtilbud, sier Sagedal.

– Tror du en bot på 1500 kroner er avskrekkende nok til at folk lar bilen stå?

– Jeg tror folk er innstilt på å ikke få bot og innstilt på å bidra til bedre luft. Men da håper vi også at kommunen strekker ut en hånd. Dette må være et samarbeid mellom kommunen og bileierne som må på jobb.

Hjemmekontor

Kollektivselskapet Ruter sier til NTB at de venter økt pågang under dieselforbudet.

– Vi ser at vi har noe ledig kapasitet. Hvis folk følger de rådene som er gitt, skal dette gå greit, sier kommunikasjonssjef Gro Janborg i Ruter til NTB.

Kommunikasjonsdirektør Alise Davidsen i Bymiljøetaten sier til NRK at det jobbes med å finne løsninger for at folk skal komme seg på jobb på tirsdag, men har også følgende råd til dieselbilistene.

– De som har anledning til det kan reise utenom rushtidene, kjøre sammen med andre eller ha hjemmekontor, sier Davidsen.