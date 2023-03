SISTE:

– I dag eskalerer vi enda et par hakk. Vi har sagt vi stenger ned staten Norge, departement for departement. I dag har vi blokkert også Klima- og miljødepartementet, og Næringsdepartementet, sier Ella Marie Hætta Isaksen til NRK.

– Jeg syns at om man har muligheten til å være her og vise solidaritet. bør man gjøre det, sier Greta Thunberg. Foto: Emrah Senel / NRK

Onsdag er Fosen-aksjonistene igjen på plass i regjeringskvartalet i Oslo.

Også den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg har deltatt i demonstrasjonene de siste dagene. Politiet fjernet henne fra Finansdepartementet og Klimadepartementet onsdag.

– Vi har gjort den vurderingen at denne situasjonen er såpass kritisk. Det er ikke sånn at folk vil komme hit og sette seg utenfor departementet, sier Thunberg til NRK.

Hun sier at aksjonistenes to hovedkrav er at vindturbinene skal rives og at landet skal gis tilbake til samene på Fosen.

– Det har gått 506 dager siden Høyesterett slo fast at den norske staten bryter menneskerettigheter. Dette er siste utvei, sier Thunberg.

Den kjente svenske klimaaktivisten sier at hun ikke vet hvor lenge hun vil bli i Oslo og fortsette å aksjonere.

. Vi må huske på at det egentlige lovbruddet som skjer her, blir begått av den norske staten, svarer Thunberg når hun blir konfrontert med at hun og de andre aktivistene blokkerer inngangene til statlige kontorer.

Les om bakgrunnen for demonstrasjonen, hvorfor de har kofta på vranga, og hva høyesterettsdommen egentlig sier om Fosen-feltet her:

Fjerner demonstranter

Tirsdag var det Finansdepartementet det gikk hardest utover. Aksjonistene blokkerte flere innganger. Onsdag var de på plass utenfor den samme inngangen politiet fjernet dem fra dagen før.

Politiet begynte klokken 09.29 å fjerne demonstranter derfra. Klokken 09.51 bar de Greta Thunberg bort, mens hun holdt et samisk flagg i hånda.

To politibetjenter løftet henne opp, bar henne bort, og la henne på bakken. Thunberg reiste seg med en gang opp og forsvant vekk fra området, med et samlet pressekorps hakk i hæl.

Hun beveget seg ned til Klimadepartementet, der hun klokken 10.48 på nytt ble fjernet av politiet.

Politiet har fjernet demonstrantene utenfor Finansdepartementet og Næringsdepartementet, deriblant Greta Thunberg. Foto: Christian Breidlid / NRK Høylytt protest utenfor Finansdepartementet. Da politiet aksjonerte, satte demonstrantene i gang med kamprop. Fosen-aksjonistene ville stenge departementer for tredje dag på rad. Greta Thunberg flyttes for andre gang. Politiet aksjonerte også mot demonstrantene ved Nærings- og fiskeridepartementet. Demonstrantene lenket seg sammen. Sammen, før politiet fjernet dem. Aksjonen har økt i omfang siden de satte i gang torsdag forrige uke. Foto: Christian Breidlid / NRK

Kort tid etter dette løp hun vekk fra Kongens gate, i retning regjeringskvartalet.

– Det er rørende at hun er villig til å gå så langt for samiske rettigheter, sier skuespilleren Ella Marie Hætta Isaksen om Greta Thunberg.

– Hun er eksempelet på en god alliert og eksempelet på en som stiller seg solidarisk til andres kamp, fortsetter hun.

Politiet aksjonerte også tidligere på dagen mot demonstrantene ved Nærings- og fiskeridepartementet.

Mens politiet arbeider, roper demonstrantene «ČSV». Det er et kamprop som står for «vis samisk ånd».

Ifølge politiets innsatsleder Tore Barstad er det fjernet åtte demonstranter derfra.

– Vi har vurdert andre alternativer, om det er andre innganger som kan brukes, og vi har funnet ut at det ikke er mulig å opprettholde full virksomhet inne i departementet uten at vi fjerner dem. Så vi kommer til å anmode dem om å fjerne seg frivillig, ellers må vi løfte dem bort derfra, sier Barstad.

Har ikke anmeldt

Innsatsleder Erik Hestvik ved Oslo-politiet sier at de opplever passiv motstand, men ikke voldelighet.

– Vi har ikke gjort noen anmeldelser. Vi noterer navn på samtlige vi håndterer, og tar en totalvurdering med tanke på reaksjon, sier Hestvik.

Han sier at flere av departementene har samfunnskritiske funksjoner.

– Vi ønsker å tilrettelegge for at demonstrantene skal få markere seg, på andre siden av gaten er det helt greit., men vi må få åpnet inngangen, sier Hestvik.

Kátjá Rávdná Broch Einebakken er en av de som blir båret bort.

– Det gjør vondt inni meg. Det er trist. Jeg føler at vi ikke blir sett, sier hun.

Einebakken sier at de vil fortsette å holde staten stengt frem til kravene deres blir oppfylt.

– Til de river vindmøllene på Fosen, og gir landet tilbake til samene, sier hun.

NRK forklarer Hva er konflikten rundt vindkraftanlegget på Fosen? Bla videre Brukes som beiteområde Sørsamer har brukt fjellområdet Roan og Storheia på Fosen som vinterbeite for rein siden før 1500-tallet. 2010: Får tillatelse til å bygge i området I 2006 melder Statkraft Development AS interesse for å bygge vindkraftanlegg i området. Søknaden blir godkjent i 2010 og det blir gitt konsesjon til utbyggingen. Denne konsesjonen klages på, men stadfestes likevel av Olje- og energidepartementet i 2013. 2014: Spilles inn i rettsystemet Saken spilles inn i rettsystemet for behandling. Sør-Fosen sitje og Nord-Fosen siida mener utbyggingen vil ødelegge viktige beiteområder for reinsdyr og dermed krenke samers rett til kulturutøvelse. 2016: Starter utbygging Likevel starter arbeidet med å bygge anlegget i juni 2016. Selv om saken ikke er ferdig behandlet i rettsystemet har staten gitt utbygger tillatelse til å starte arbeidet tidlig. Det blir investert 11 milliarder kroner i prosjektet. 2018: FN ber om byggestans FN ber Norge om å stanse utbyggingen på Storheia til saken er avklart i rettssystemet. Staten tar dette ikke til følge og driften av vindturbinene starter i 2020. 2021: Knusende dom i Høyesterett I 2021 slår en enstemmig Høyesterettsdom fast at utbyggingen av anleggene på Fosen krenker samenes rett til kulturutøvelse. Konsesjonene blir kjent ugyldige fordi utbyggingen bryter med FN-konvensjonen. 2022: Vil beholde anlegget Til tross for dommen fortsetter driften av anlegget på Fosen. I 2022 sender regjeringen et brev til Sametinget hvor de sier de har et mål om å beholde både vindkraft og reindrifta på Fosen. Les mer om Fosen-dommen her Forrige kort Neste kort

Fosen-dommen tar for seg samenes mulighet til å praktisere sin kultur som følge av vindturbinene på Fosen.

I et brev, som NRK har sett, oppfordrer nå sametingspresident Silje Karine Muotka FN til å ta kontakt med den norske regjeringen om saken.

– Jeg håper du kan vurdere å kommunisere med den norske regjeringen om saken, enten ved å be om informasjon, eller uttrykke bekymring rundt Fosen-saken, skriver Moutka.

Sametingspresident Silje Karine Moutka besøkte søndag demonstrantene på innsiden av Olje- og energidepartementet. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Brevet er adressert til Francisco Calí Tzay, FNs spesialutsending for urfolks rettigheter. Der redegjør Moutka for hvordan saken står per tirsdag 28. februar.

– Min holdning er at staten må umiddelbart stoppe de pågående krenkelsene av de samiske reindriftsutøvernes menneskerettigheter, og treffe tiltak for å rette opp brudd på menneskerettigheter, skriver Muotka.

Vil ramme flere departementer

Aksjonistene blokkerte onsdag Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet, bekrefter de til NRK.

– Det er fordi vi oppskalerer aksjonen vår. Departementene er flere steder i byen, og Klima- og miljødepartementet har ansvar for å forvalte naturen og miljøet vårt. Måten staten har tatt for seg i naturen med vindmøller på Fosen er ikke akseptabel, sier aksjonist Mari Kwyller til NRK.

Politi og demonstranter i Kongens gate i Kvadraturen i Oslo sentrum. Foto: Christian Breidlid / NRK

De berørte departementene har ikke ønsket å kommentere saken overfor NRK.

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) har ansvar for sikkerheten rundt departementene. Det er de som anmoder politiet om å fjerne aksjonistene.

– Vi sørger for at departementene får opprettholdt sine samfunnskritiske funksjoner, gjennom å ivareta nødvendig sikkerhet og tilgang til departementene, skriver presseansvarlig Liv Nodeland i en e-post til NRK.

Avlyser Storbritannia-tur

Onsdag morgen blir det kjent at olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) avlyser en planlagt tur til Storbritannia for å jobbe med Fosen-saken.

– På grunn av det pågående arbeidet med Fosen-saken har olje- og energiministeren valgt å omprioritere kalenderen sin og vil derfor ikke reise som planlagt til Storbritannia, heter det i en uttalelse fra OED.

Aasland skulle være med kronprinsparets til Storbritannia fra onsdag til torsdag. Utenriksminister Anniken Huitfeldt drar i hans sted.

Olje- og energiminister Terje Aasland møtte aksjonistene tirsdag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Tirsdag møtte Aasland aksjonistene utenfor OED. Han fikk det glatte lag av Ella Marie Hætta Isaksen.

– Vi er utslitt, og jeg tåler ikke at du sitter og prater den samme tompraten over oss, som dere har holdt på med i 505 dager. Det tar slutt nå, med en eneste gang, sa Isaksen.

Fremover vil aksjonistene kun snakke med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). Støre er derimot på Svalbard onsdag og torsdag denne uken.

Snart en uke med demonstrasjoner

Siden torsdag forrige uke har aksjonister fra Natur og Ungdom og Norske Samers Riksforbund Nuorat (NSR-N) demonstrert i regjeringskvartalet i Oslo.

Da var det 500 dager siden høyesterett slo fast at vindturbinene på Fosen hindrer reinsamene i å praktisere sin kultur. Dermed bryter de med menneskerettighetene.

Situasjonen tilspisset seg da politiet fjernet 13 aksjonister fra innsiden av (OED) natt til mandag.

BÆRES VEKK: Minst ni aktivister har blitt båret vekk av politiet tirsdag.

Mandag og tirsdag måtte ansatte i flere departementer jobbe hjemmefra. Aksjonistene sperret innganger til byggene. Politiet måtte fjerne flere demonstranter med makt begge dagene.