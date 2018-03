Forbrukertilsynet reagerer på leppefyllreklame hos bloggere

– Det er ulovlig å spille på dårlig selvtillit hos mindreårige. Det kan vi fort forestille oss at et veldig stort fokus på behandlinger som skal pynte på kroppen kan bidra til, sier Elisabeth Lier Haugseth, direktør i Forbrukertilsynet, til NRK.

I en instagrampost og et blogginnlegg i fjor poserte to unge bloggere med nyfylte, glinsende lepper. Bildene var merket som reklame og sponset av hudpleieklinikken Eger Skin Clinic i Oslo.

Ifølge tilsynet er det sannsynlig at slik reklame fra særlig unge profiler på sosiale medier treffer mange mindreårige med produkter som kan være helseskadelige for barn.

Forbrukertilsynet har også sendt brev til de to bloggerne med beskjed om at de også har et personlig ansvar for at reglene i markedsføringsloven følges, selv om det er annonsøren som har hovedansvaret.

Det har ikke lyktes NRK å få kommentar til saken fra de to aktuelle bloggerne.

FORSTØRRER: Illustrasjonsfoto. Ved leppeforstørring sprøytes restylan inn i leppene så de blir større. Foto: Colourbox

– Stort ansvar

Selv om det ifølge Markedsføringsloven ikke er lov å reklamere mot barn på en måte som spiller på dårlig selvtillit eller sosial usikkerhet, kan ikke Elisabeth Lier Haugseth svare på om reklamen hun advarer mot er ulovlig.

– Vi har ikke gjort en juridisk vurdering av om markedsføringsloven er brutt i dette tilfellet. Vi mener likevel det er grunn til å ta opp saken med annonsøren, fordi de har et stort ansvar for hvor de velger å annonsere for produktene sine.

I brevet til Eger Skin Clinic understreker Forbrukertilsynet at et stort flertall av jenter i alderen 15–16 år bruker Instagram daglig.

– Vi forventer at Eger går gjennom sine annonserutiner, og om det er slik at de ikke bør annonsere gjennom profiler på sosiale medier som har et veldig ungt publikum, sier Haugseth.

Ikke noe makt bak kravet

I høst mottok 18 unge profiler krav fra Forbrukertilsynet om å fjerne innlegg på grunn av dårlig merking av reklame.

Nå mener de tida er inne for også å ansvarliggjøre annonsørene i større grad:

– Det er deres produkter det reklameres for, sier Haugseth.

Siden 2012 oppgir tilsynet at de har tatt opp 112 saker om skjult reklame i tillegg til ett tilfelle av markedsføring av kosmetisk kirurgi.

Men tilsynet har ikke gjort noen formelle vedtak om reklame i sosiale medier.

Haugseth sier at brevene om leppefylling er et første skritt, og at det er for tidlig å vurdere om det er aktuelt å fatte et vedtak. Dermed ligger det ikke noe juridisk tvang bak kravet.

– Vi har så langt gitt veiledning og påpekt hva som er feil og hva som er i strid med loven, og at de må rette det opp.

Ønsker å rette seg etter kravene

– Vi vil rette oss etter Forbrukertilsynets krav og be bloggerne om å fjerne innlegget, sier innehaveren av Eger Skin Clinic, Annkarin Jungsted, til NRK.

VIL RETTE SEG ETTER TILSYNET: Innehaver av Eger Skin Clinic, Annkarin Jungsted, sier de ønsker å rette seg etter Forbrukertilsynets krav, og at de ikke ønsker å reklamere overfor barn. Foto: Privat

Hun sier det var bloggerne som tok kontakt, og at de ble enige om å gi behandling i bytte mot at bloggerne markedsførte klinikken på sosiale medier.

Ifølge Jungsted handlet avtalen om at klinikkens navn skulle nevnes, men aldri om at bloggerne skulle promotere spesifikke behandlinger.

– Vi ønsket bare at navnet vårt skulle være der. Vi hadde ikke tenkt å bruke bloggerne bevisst for å markedsføre leppeinjeksjoner, sier hun.

– Vi har 18-årsgrense hos oss, og markedsføring overfor barn er uaktuelt.

Jungsted mener reglene for hva som er lov og ikke innen markedsføring er diffuse, og ønsker å disktuere dette med Forbrukertilsynet.

– Det bør lages klarere regler for bruk av bloggere for markedsføring, for de er nåtidens markedsføringskanal.