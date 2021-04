Forbrukertilsynet med refusjonsrefs av charterselskap

(...) Vi drømmer naturligvis fremdeles om den dagen hvor vi på ny kan sende alle våre reiseglade kunder på ferie igjen. Vi vet hva det betyr å ha en reise å se frem til, og i den anledning er våre vilkår bedre enn noen sinne tidligere.

Kan dere derimot likevel ikke finne deres drømmereise på grunn av den nåværende sotuasjonen, tilbyr vi også at dere kan få deres innbetalte beløp i retur på et gavekort + 20% ekstra verdi. Uansett hva, så ser vi i alle fall frem til å høre fra deg. Du kan nå oss på 67115000 alle hverdager fra kl. 10:00-17:00. Vi vil gjøre alt vi kan for å hjelpe dere med å få styr på deres reiseplaner.

Har vi ikke hørt fra dere senst 21. mars, sender vi dere automatisk et gavekort på det innbetalte beløper + 20% ekstra verdi. Gavekortet er gyldig i tre år, og er omfattet av reisegarantifondet. (...)