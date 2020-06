Mange nordmenn venter på å få tilbake pengene sine, etter at utenlandsferien ble kansellert.

Pakkereiseselskaper skal refundere opp mot 3 milliarder kroner, til tusenvis av kunder. Det kan bety konkurser for noen.

– Kommer det konkurser, er det veldig usikkert om folk får tilbake pengene sine. En kan egentlig ikke regne med det, sier leder i Virke Reiseliv Astrid Bergmål.

Bergmål frykter et ras av konkurser gjennom sommeren.

Går arrangøren konkurs, og du ikke har fått pengene dine tilbake, kan du kreve refusjon fra Reisegarantifondet.

– Det er fortsatt veldig usikkert hvilke regler som gjelder når reisen er kansellert på grunn av koronaviruset, og reisearrangøren går konkurs. I disse tilfellene kan det se ut som folks penger går tapt, sier Bergmål.

Leder i Virke Reiseliv Astrid Bergmål, forteller at reglene for å få tilbake penger etter koronakonkurs, er usikre. Foto: Virke Reiseliv

– Urimelig

– Dersom Reisegarantifondet faktisk ikke dekker refusjon av pakkereiser er det både klart urimelig og ikke i tråd med det europeiske pakkereisedirektivet, sier direktør i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket.

Blyverket forklarer videre at regjeringen påpeker at forbrukeren også kan få pengene tilbake via reiseforsikring og kortreklamasjon dersom det ikke er mulig å få dem fra Reisegarantifondet i tilfelle konkurs.

– Dessverre er det ingen garanti for at dette skjer. Standardvilkårene i reiseforsikringene avgrenser dekningen mot konkurs. Dette betyr at forsikringen som utgangspunkt ikke dekker tap som skyldes at reisearrangøren går konkurs, sier Blyverket.

Forbrukerrådet har tatt flere initiativ overfor både myndighetene og politikerne på Stortinget.

Direktør i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket, mener det er urimelig at Reisegarantifondet ikke skal gjelde ved konkurser på grunn av koronaviruset. Foto: John Trygve Tollefsen / Forbrukerrådet

Maktesløshet

Bergmål understreker at det ikke er vond vilje fra selskapene. Det er ikke noe de heller vil, enn å betale sine kunder tilbake for kansellerte reiser, mener hun.

– Våre medlemmer føler på en maktesløshet, sier Bergmål.

Virke etterlyser støtte fra regjeringen, utover låneordningen som allerede er på plass. Kompensasjonsordningen skal ikke gå til selskapene, men tilbake kundene som venter på penger, mener Bergmål.

– Vi vet at det er flertall på Stortinget for å hjelpe reisearrangørene gjennom dette. Opposisjonen har tatt til ordet for en kompensasjonsordning. Nå er det altså opp til regjeringen om folk skal få tilbake pengene sine eller ikke, sier Bergmål.

Spørsmålet om reisegarantiordningen er en del av forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett og korona-pakken som foregår på Stortinget i ettermiddag og kveld.

Reiseliv i dvale

Vega Reiser i Trøndelag har havnet i en situasjon der de gikk fra lavsesong til lavsesong. I realiteten er sesongen 2020 tapt.

Alle ansatte er helt eller delvis permitterte og Vega Reiser har i prinsippet ligget i dvale.

– Vi har kansellert for mange millioner. I fjor omsatte vi for 11 millioner og det la an til en økning i år, sier daglig leder Tone-Merethe Lilledal.

De har refundert til de kundene som hadde krav på det, og noen reservasjoner er flyttet frem i tid. Det er ingen umiddelbar fare for konkurs

– Bransjen er avhengig av å få i gang aktiviteten. Om ikke vi kommer i gang, så kan alternativet bli oppsigelser når vi kommer til oktober, forklarer Lilledal

Vega Reiser har etterlyst lønnsstøtte ut mars 2021 slik at ansatte kan jobbe i stedet for å gå arbeidsledig med dagpenger.

Begynt tilbakebetalinger

Ving har begynt å betale tilbake kundene sine etter kansellerte reiser, og selskapet skal klare å holde fristen på 90 dager.

Ving vil ikke si hvor mye de må betale tilbake, men omtrent 19 000 bookinger er kansellert.

– Det dreier seg om mye penger, som skal ut fra en bransje som har det meget tøft. Det er ingen tvil om at både vi og andre innen denne bransjen har tøffe dager, sier Siri Røhr-Staff, informasjonssjef i Ving Norge.

Men det er ikke bare mørkt for bransjen. Røhr-Staff forteller at folk har begynt å bestille reiser igjen, slik at det kommer noe penger inn.

– Vi har ingen planer om å kaste inn badehåndkleet nå etter 60 år i bransjen, sier Røhr-Staff.

Siri Røhr-Staff, informasjonssjef i Ving Norge, tror det vil bli enda mer populært å reise med pakkereisearrangører, etter krisen. Foto: Su Thet Mon / NRK

Refusjoner på 100 millioner

Fra mai til september hadde Apollo planlagt over 200.000 reiser til middelhavslandene.

– Alle kanselleringene gjør at vi må betale tilbake over 100 millioner kroner, sier Tonje Løkaas Fossum, Marked- og kommunikasjonssjef i Apollo.

Også Apollo vil klare å betale tilbake sine kunder innen fristen, men Løkaas Fossum legger ikke skjul på at reiseselskapet har hatt store tap.

– Vi håper det kommer en støtteordning så snart som mulig. Vi trenger hjelp fra myndighetene for å komme i gang igjen, sier hun.

Tonje Løkaas Fossum, Marked- og kommunikasjonssjef i Apollo, håper det kommer en støtteordning så snart som mulig. Foto: Apollo

Manuell prosess

En stor andel venter på refusjoner fra Tui, men selskapet kan ikke si hvor mange eller hvor mye.

– Det er store beløp som skal refunderes. Det har vært en manuell prosess som har tatt lang tid, men nå har vi fått på plass en automatisk ordning slik at det skal gå fortere, sier kommunikasjonssjef i Tui, Nora Aspengren.

De fleste skal få tilbake pengene sine innen fristen, men det kan hende at noen må vente over fristen.

– Vi har stor forståelse for at folk vil ha tilbake pengene sine og det skal de få, sier Aspengren.