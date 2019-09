Folkeopplysningen: Slik forsøkte de å manipulere skolevalget

Kritikken har haglet etter at det ble kjent at NRK-programmet Folkeopplysningen har forsøkt å påvirke utfallet av skolevalget ved Lillestrøm videregående skole.

Gjennom falske nyheter, brukerprofiler på sosiale medier og valgomat har NRK-programmet i et drøyt halvår før skolevalget, jobbet for å manipulere ungdommen.

– Vi har lagd falske nyheter som vi har spredd, men også avgrensa til bare Lillestrøm videregående skole og til de som er i riktig alder, for å unngå å påvirke andre enn akkurat dem, sier Wahl.

Målet var å belyse hvordan og eventuelt hvor enkelt man kan påvirke et valg, og lage et program som forteller hvordan og hvorfor man må være kritisk til hvilke kilder man leser.

NRK har bedt produksjonsselskapet bak serien om en gjennomgang av hvordan de har jobbet.

Falske profiler på sosiale medier

Gjennom Facebook og Instagram har elevene de siste månedene blitt eksponert for positivt ladde artikler om Senterpartiet.

Programleder i Folkeopplysningen Andreas Wahl, forteller at de valgte Senterpartiet fordi det var det minste partiet ved forrige skolevalg i Lillestrøm.

På Instagram lagde de falske kontoer som la ut humoristiske bilder av partileder Trygve Slagsvold Vedum og innslag av Senterpartiet.

31. mai laget de også en falsk Instagram-profil for fiktive «Nora Emilie Alsaker» som angivelig skulle starte på Lillestrøm videregående skole. Hun chattet med medelever og heiet på Senterpartiet.

«Nora Emilie Alsaker» la ut bilder på Instagram hvor hun ga uttrykk for å like Senterpartiet. Flere av elevene fulgte hennes profil. Foto: Skjermdump

Profilen hennes følges av i underkant av 50 elever ved skolen, men redaksjonen kjøpte også 1000 utenlandske «følgere» for å få henne til å virke populær.

Facebook-sidene «Ungdom info Lillestrøm» og «Sunn fornuft Romerike» ble opprettet i april, for å spre reelle nyheter til fordel for Senterpartiet. Disse fikk bare en håndfull likerklikk og fungerte kun som avsender for målrettede annonser.

Falske nyheter

De siste to ukene før skolevalget lagde produksjonsselskapet ti falske artikler som kunne minne om ekte nettaviser.

Disse ble spredt via sponsede innlegg fra tilhørende falske facebooksider til personer mellom 14 og 19 år som selv hadde krysset av på Facebook at de gikk på Lillestrøm videregående skole.

Til sammen ble disse nyhetene klikket på 264 ganger. Ifølge Teddy TV, som produserer Folkeopplysningen, overvåket de artiklene og hadde mulighet til å stoppe dem hvis de fikk unormal spredning.

Folkeopplysningen laget en klimastreik-side for skolen på Facebook. Den fikk omtrent 100 likerklikk. Det ble også arrangert en lokal streik hvor 250 meldte sin interesse og cirka 10 personer dukket opp.

Den fiktive organisasjonen «Den norske bonden» besøkte skolen og arrangerte en vaffel-aksjon og delte ut info om landbruk. De kom senere tilbake til skolen med to alpakkaer og delte ut løpesedler om dyrevelferd.

En facebookside som tilsynelatende arrangerte en klimastreik i Lillestrøm, var ett av virkemidlene programskaperne tok i bruk. Foto: Skjermdump

«Ulv drepte katt»

Det ble hengt opp plakater i området med savnede katter, for deretter å publisere en falsk video der en ulv hadde drept katten i skolegården.

Det ble sendt ut T-skjorter med bilde av Trygve Slagsvold Vedum til en håndfull elever med oppfordring om å legge ut bilder av seg i dem på sosiale medier. Dette har også den falske profilen «Nora Emilie» gjort.

En falsk video av bloggeren Kristine Ullebø, med hennes samtykke, ble delt hvor det gis inntrykk av at hun vil stemme Senterpartiet.

Folkeopplysningen opprettet også en egen ungdomsvalgomat og kjøpte domenet valgomaten.no. 300 klikket seg inn på valgomaten og resultatet ble som regel Senterpartiet.

Programleder i Folkeopplysningen Andreas Wahl avslørte i dag hvordan de har forsøkt å påvirke de uvitende elevene ved Lillestrøm videregående skole. Foto: Helge Carlsen / NRK

Kan ha påvirket andre

En del av den kritikken har gått på at NRK kan ha påvirket andre enn de hadde intensjon om å påvirke i forkant av skolevalget.

– Folkeopplysningen har bevisst spredt falsk informasjon til unge mennesker som har mulighet til å stemme i et reelt valg. De burde legge seg flate, sier Mathilde Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant (H), i Dagsnytt 18 onsdag.

Mathilde Tybring Gjedde (H) Skrev i dag «Trenger ikke Russland. Vi har NRK», etter det ble kjent at NRK-programmet forsøkte å påvirke skolevalget i Lillestrøm. Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

På spørsmål om hvordan Folkeopplysningen er sikre på at andre enn elevene de skulle nå ut til kan ha blitt påvirket, svarer programlederen at det kan de ikke være sikre på.

– Vi kan ikke være helt sikre, men vi har gjort alt vi kan for å begrense at det skal skje. Hvis en elev for eksempel har sendt dette til tanta si i Bodø så har det spredd seg, sier Wahl til NRK.

– Hvis man gjør matematikken med hvor mange som er velgere, hvor små Sp var i skolevalget og hvor få som forhåndstemmer, er det liten sannsynlighet at mange ble påvirka, men det kan vi ikke vite, sier han.