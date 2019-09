Folkeopplysningen forsøkte å manipulere skolevalg

Tirsdag 3. september, under én uke før valget, gikk elevene ved Lillestrøm videregående skole til urnene for årets skolevalg.

Det elevene ikke ante noe om, var at «fremmede makter» siden februar har forsøkt å manipulere utfallet av valget.

Gjennom en målrettet kampanje via sosiale medier har Andreas Wahl og NRK-programmet Folkeopplysningen brukt uvitende elever i et eksperiment for å utfordre demokratiet.

Avslørt i dag

DEBRIEF: Andreas Wahl møtte elever for å svare på spørsmål om hva de har blitt utsatt for. Foto: Helge Carlsen / NRK

Onsdag morgen, dagen etter skolevalget, samlet rektor Øivind Sørli elevene til allmøte i skolens auditorium for å avsløre eksperimentet.

Tema var påvirkning av valg og hvorvidt elevene trodde at slikt kunne skje også her til lands.

Det gikk et gisp gjennom salen da Sørli kunne fortelle at elevene har vært forsøkskaniner i Wahls demokratieksperiment de siste månedene.

– Vi har prøvd beinhardt å påvirke dere. Vi har brukt penger og arbeidstid, fortalte Wahl og gikk gjennom hvordan han og redaksjonen

Foret elevene med falske og ekte nyheter

Folkeopplysningen valgte å påvirke elevene til å stemme Senterpartiet. Dette var partiet som gjorde det dårligst på skolen under forrige valg.

Produsent i Teddy TV Tor Erik Olsen som produserer Folkeopplysningen, forteller at de gikk omfattende til verks for å forsøke å manipulere elevene til å stemme på et annet parti enn de i utgangspunktet ville ha stemt på.

– Vi ville i utgangspunktet påvirke et virkelig valg, men det kunne vi ikke gjøre med NRKs velsignelse. Vi har prøvd å kjøre samme kampanje som Russland gjorde mot USA under presidentvalgkampen, forteller Olsen til NRK.

LOKKET MED KLIMASTREIK: En facebookside som tilsynelatende arrangerte en klimastreik i Lillestrøm, var ett av virkemidlene programskaperne tok i bruk. Foto: Skjermdump

I månedsvis har redaksjonen kartlagt elevmassen ved skolen. De hadde ikke tilgang til klasselister, men måtte bruke andre metoder for å avdekke hvem de skulle drive målrettet propaganda mot.

– Vi opprettet en Facebookside som het «Klimastreik Lillestrøm». Vi klarte å få ungdommene til å følge siden og brukte senere denne siden til å sende dem informasjon.

Elevene har de siste månedene blitt eksponert for positivt ladde artikler om Senterpartiet i strømmen sin på Facebook og Instagram. I tillegg har de laget falske nyheter om partiet med illustrasjonsbilder og oppdiktede navn.

Folkeopplysningen har også laget flere falske nyhetssider som kan minne om etablerte medier hvor de har spredd saker som setter de andre partiene i et dårlig lys og fremhever Senterpartiet som det beste alternativet.

Blant de falske nyhetene som har versert, finner vi:

SV vil at lærerne skal sette individuelle fraværsgrenser for elevene

MDG vil ha deodorantforbud i skolen

MDG vil innføre kvoter for bruk av internett

Frp vil ha klimaregnskap for innvandringspolitikken

Arbeiderpartiet vil bore olje i vernesonene og tømme LoVeSe for olje

Den siste uka før skolevalget intensiverte de propagandaen og sendte blant annet ut en falsk nyhetsvideo av en ulv som skal ha drept en katt i nærområdet.

– Vi har hele tiden vært redd for å bli avslørt. Da ulvevideoen ble spredt, begynte enkelte av elevene å lure på om det var noen som tullet med dem, forteller Olsen.

Folkeopplysningen har også benyttet seg av bloggeren Kristine Ullebø for å bygge opp under propagandaen

– Kunne manipulert hvem som helst

Det er kun rektor og jurister i fylkeskommunen som har kjent til eksperimentet.

Ifølge Olsen var det viktig å få med rektor Øivind Sørlie på laget.

– Det var viktig for oss å få med rektor Øyvind Sørlie på laget og etter litt betenkningstid sa han ja. Han mente prosjektet ville være god læring for elevene, sier Olsen.

Han vedgår at det er en risiko at de av elevene som har forhåndsstemt potensielt kan ha bli lurt til å ta et annet valg enn de ellers ville gjort.

Rektor Sørlie mener eksperimentet er god læring for elevene.

– Jeg hadde ventet at noen flere skulle bli provosert. Jeg måtte bruke en tid på å gruble over det etiske, sier Sørlie til NRK.

ENESTE SOM VISSTE: Rektor Øivind Sørlie sa ja til å utføre eksperimentet på elevene sine. Han mener det kan fungere som demokratiopplæring. Foto: Helge Carlsen / NRK

– Jeg ser derimot verdien av å løfte frem dette som en del av demokratiopplæringen med fokus på falske nyheter og profiler kan påvirke, sier Sørlie.

Ifølge Sørlie er det mellom 300 og 400 stemmeberettigede elever på skolen, og at noen kan ha blitt manipulert til å forhåndsstemme på Senterpartiet.

– Ja, det kan ha gitt utslag, men resultatet fra skolevalget viser at det ikke har vært en formidabel effekt, sier Sørlie.

Senterpartiet økte med 50 prosent

Ved forrige skolevalg for to år siden, fikk Senterpartiet en oppslutning på 2 prosent ved skolen. Resultatet fra gårsdagens skolevalg viser en oppgang på 1,1 poeng til 3,1 prosents oppslutning.

– Kudos til dere. Dette lover bra for demokratiet, sa Andreas Wahl som måtte innse at eksperimentet ikke førte til valgskred for Senterpartiet.

Valgets vinner i Lillestrøm ble derimot Miljøpartiet De Grønne som økte fra 9 prosents oppslutning i 2017 til 19,5 prosent i år.

Lurt og overrasket

Dagens seanse var ment som en debrif for elevene og et forsøk på å gi de som eventuelt hadde blitt påvirket muligheten til å reorientere seg i forkant av det reelle valget om fem dager.

NRK snakket med flere elever i formiddag som ble tatt på sengen av nyheten.

– Jeg ble overrasket, men jeg har hatt på følelsen av at det har vært noe sketchy greier på gang da det plutselig ble spredd veldig mye memes av Trygve Slagsvold Vedum, sier Vilde Hammer Westlie (18) til NRK.

FORSØKT PÅVIRKET: Vilde Hammer Westlie (18), Klimentina Jordanova (18) og Viktoria Løberg har ant at det har pågått noe rart på skolen den siste tiden. Foto: Helge Carlsen / NRK

Klimentina Jordanova sier den falske videoen av en ulv som drepte en katt i skolegården har vært tema den siste uka, og at man trodde noen forsøkte å lure dem.

– Jeg snakket faktisk med faren min om at det var sett ulv på Lillestrøm. Jeg føler meg lurt, men på en god måte, forteller Viktoria Løberg.

De tre jentene sier erfaringen har fått dem til å tenke på at dette kunne ha skjedd på ekte.

– Det kan tenkes at noen med andre hensikter ville prøvd seg, men i en annen skala enn dette, sier Løberg.

Ingen av de tre tror de har blitt påvirket i valget sitt, selv om enkelthendelser har gjort dem mer positivt innstilt til Senterpartiet.

Partiet visste ikke

Senterpartiet var ikke informert eller involvert om eksperimentet.

– Vi ønsket ikke å samarbeide med ett bestemt parti, blant annet for å gjøre det vanskeligere for oss selv. I den virkelige verden er det ikke usannsynlig at en valgpåvirkning ville kunne foregå uten at de involverte selv er klare over det, sier prosjektredaktør Jan Egil Ådland I NRK.

Førstekandidat Thor Christian Grosås i Lillestrøm Senterparti var ukjent med saken da NRK tok kontakt.

– Dette var helt nytt for meg. Det fremstår jo ikke som om dette har hatt noen nevneverdig effekt, men utover det vil jeg ikke kommentere dette før jeg har fått satt meg inn i det, sier Grosås til NRK.