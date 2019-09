Mener NRK og skolen har sabotert lokalvalget

NRK kunne i dag fortelle at Andreas Wahl og programmet Folkeopplysningen siden i vinter har drevet en målrettet kampanje i og utenfor sosiale medier i et forsøk på å påvirke utfallet av skolevalget ved Lillestrøm videregående skole.

Rektor svarer: Skolevalg og falske nyheter

Fra flere hold kommer det nå kraftig kritikk mot eksperimentet.

– NRK og skolen har deltatt i en desinformasjonskampanje. De kan gjerne forsøke å gjemme seg bak at dette er demokratiopplæring, men de har sabotert et lokalvalg, sier gruppeleder for Akershus SV og medlem av Fylkesvalgstyret i region Viken Gjermund Skaar til NRK.

Han reagerer på at eksperimentet ble gjort med velsignelse fra juristene i fylkeskommunen og har bedt om en full redegjørelse.

– Kan ha påvirket fjorårets russ

Selv om programskaperne valgte å forsøke å påvirke skolevalget, kan de ikke utelukke at elever med stemmerett kan ha forhåndsstemt og vært påvirket av manipulasjonen.

– De kan ha påvirket dem som var russ i fjor og de som er førstegangsvelgere ved skolen i år. De har spredd usannheter om partiene i et forsøk på å lage underholdning. Først og fremst er det beklagelig at fylkeskommunen har akseptert dette, sier Skaar til NRK.

Han har meldt inn saken for Valgstyret i Viken og krever at fylkesadvokaten, opplæringsavdelingen og rektoren Øivind Sørlie ved skolen forklarer seg.

– Du kødder ikke med unges stemmerett

Leder i Senterungdommen Ada Arnstad reagerer kraftig på eksperimentet.

– Jeg er fly forbanna. Dette er en dag hvor vi skal feire den jobben ungdomspartiene har gjort på skoledebatter rundt i landet. Så kupper NRK dagen med dette eksperimentet som viser at de ikke tar ungdommenes stemmer på alvor, sier Arnstad til NRK.

Hun reagerer på at programskaperne forsvarer at de manipulerte et skolevalg og ikke det reelle valget.

– Vi tar skolevalget på alvor. Dette handler om ungdomspolitikere som tar seg fri fra jobb og reiser rundt i skoledebatter for å debattere og lære bort politikk. Så blir man brukt i et eksperiment, tordner Arnstad.

Hun frykter at noen kan ha blitt påvirket til å forhåndsstemme noe annet enn de hadde planlagt som følge av eksperimentet.

– Hvis noen har stemt på feilaktig grunnlag som følge av dette, må NRK si unnskyld, krever hun.

Hun mener det er uvesentlig at det var hennes parti som ble brukt i eksperimentet.

– Det spiller ingen rolle hvem det hadde vært. Nå er vårt fokus å ta vare på fylkeslaget vårt og debattantene våre, sier Arnstad.

Hun er i dialog med de andre ungdomspartiene for å komme med en felles kritikk mot NRK.

– Vi finner oss ikke i at de kødder med de unges stemmerett, sier Arnstad.

Grønn ungdom: NRK pisser på elevene

Nasjonal talsperson i Grønn ungdom Teodor Bruu kritiserer NRK for å forsterke problemet med falske nyheter.

– I en tid der det blir stadig vanskeligere å skille mellom fakta og «fake news» så er det beklagelig at NRK gjør det enda vanskelig. Det her er å pisse på elvene som prøver å delta for første gang i en demokratiskprosess, sier Bruu til NRK.

– Hva tenker du om argumentasjonen til rektor og programskaperne om at prosjektet i seg selv er en demokratisk opplæring som bevisstgjør påvirkning for manipulasjon?

– Målet helliger ikke alltid middelet i det hele tatt. Jeg tror vi får negative konsekvenser av det her. Det NRK har oppnådd er at ungdommene er blitt lurt i et skolevalg, mange som er blitt lurt skal også stemme i det vanlige valget, så i ytterste konsekvens kan NRK ha fått folk til å stemme noe annet enn de egentlig ville. Man tukler ikke med demokratiske valg i Norge, sier Bruu.

– MDG var et av partiene som ble svertet gjennom «fake news» i prosjektet, men gikk likevel frem med 10 prosentpoeng fra forrige skolevalg ved skolen, mens Senterpartiet kun fikk,1,1 prosent poeng frem. Hve tenker du om det?

– Ja, det er fint å se at elevene ikke lot seg lure. Det er oppløftende at de har skjønt hvilket parti som faktisk bryr seg om klima og miljø.

Mæland: Fullstendig uakseptabelt

Valgminister Monica Mæland mener prosjektet er fullstendig uakseptabelt.

– Jeg tenker at dette er helt uakseptabelt og jeg blir ordentlig opprørt på vegne av disse ungdommene som skal ha sitt første møte med demokratiet på mandag. Helt uten samtykke har NRK tatt på seg en helt uakseptabel rolle overfor elevene og gått inn for å lure dem, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland til NRK.

Hun mener NRK har gått langt utover sin kringkasterrolle.

– NRK er ikke en opplæringssituasjon, men Norges største mediehus som mange har høy tillit til. Alle kan har argumenter på hvorfor dette er greit, men det blir ikke riktigere å lure av den grunn . Som valgmyndighet jobber vi mot dette, vi vil jo bevisstgjøre velgere i å skille falske nyheter fra ekte nyheter. NRK skylder disse ungdommene en unnskyldning og jeg forventer at de rydder opp.

– Putin nikker anerkjennende

På sosiale medier reagerer en rekke norske politikere fra hele det politiske spekteret på eksperimentet.

– Flaut, sier parlamentarisk leder i Senterpartiet Marit Arnstad på Twitter.

– Putin sitter i Kreml i dag og nikker nok anerkjennende. Dette er en skandale av NRK, skriver stortingsrepresentant Roy Steffensen (Frp).

– Trenger ikke Russland. Vi har NRK, skriver Høyres Mathilde Tybring-Gjedde.

NRK: Forstår at det er kontroversielt

Etikkredaktør i NRK Per Arne Kalbakk og prosjektredaktør i Folkeopplysningen Jan Egil Ådland forstår at eksperimentet provoserer:

– Målet med dette prosjektet har ikke vært å lure elever og ungdomspolitikere, men å gjøre dem mer oppmerksomme på faren for å bli manipulert gjennom målrettede kampanjer som bruker desinformasjon og falske nyheter som våpen. Vi forstår at et slikt eksperiment er kontroversielt, ikke minst når det skjer under en reell valgkamp, sier de to i en uttalelse.

De peker på at Senterpartiet bare hadde en marginal fremgang i skolevalget, og at dette tyder på at eksperimentet ikke hadde særlig effekt på utfallet.

– Det kan jo tyde på at elevenes kritiske sans allerede er godt utviklet, sier redaktørene.