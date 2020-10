Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) får to ledere

Lørdag ville nemlig valgkomiteen kaste partiets grunnlegger som leder.

Et flertall i partiets nominasjonskomité gikk inn for å vrake Myrhol til fordel for Cecilie Lyngby fra Oslo og innstille Myrhol som nestleder.

– Ikke aktuelt, var svaret til Myrhol da, og sa til NRK at han var både overrasket og kritisk til prosessen rundt nomineringen av Lyngby som leder.

Myrhol sa også at det var helt uaktuelt for ham å sitte i sentralstyret dersom han ikke ble gjenvalgt som leder.

Løsning sent lørdag

Søndag landet så partiet på å velge to partiledere for å skape ro i partiet. Valget skjedde etter akklamasjon etter at en enstemmig valgkomité gikk inn for dette.

Myrhol sier til Stavanger Aftenblad at løsningen kom på plass lørdag kveld.

– Vi er likestilte, men jeg er politisk leder, hun blir administrativ styreleder. Alle ble valgt ved akklamasjon, sier Frode Myrhol til NRK.

– Jeg tror vi har funnet en løsning som vil bidra til at partiet vil styrke seg, mener han.

Han gjentar likevel kritikken mot måten dette har skjedd på.

– Det jeg har vært kritisk til, er at dette kom så tett opp til landsmøtet. Jeg har sagt at hvis vi hadde hatt en åpen debatt rundt dette, så hadde det vært helt uproblematisk. Jeg har også sagt at jeg hadde levd godt med alle utfall, men jeg tror at dette utfallet er det beste for partiet, sier Myrhol.

– Trenger to partiledere

Lyngby sier dette om at partiet nå får to partiledere:

– Det er en stor ære for meg at landsmøtet ønsket meg som partileder. Så fort jeg kommer hjem til Oslo skal jeg brette opp ermene og kaste meg enda sterkere inn i valgkampen for våre velgere. Mens noen elsker bomringer, kan vi i FNB ikke fordra denne farlige og urettferdige avgiften, sier den nyvalgte lederen.

Bompengepartiet var en av valgvinnerne under kommunevalget i fjor, men har mistet mange velgere den siste tiden. Flere av lokallagene er også lagt ned.

– Frode og jeg har samarbeidet svært godt i snart to år, og jeg tror FNB som nystartet parti trenger to partiledere, en i Oslo og en i Stavanger, kommenterer hun.