Full splid i bompengepartiet i Alver: Melder seg ut og starter nytt parti

I en pressemelding skriver leder av interimstyret Morten Klemetsen at partiet trekker seg fra helgens landsmøte.

– Vi ser på oss selv som ombudsmenn- og kvinner for våre innbyggere, vi vil være et bredt folkeparti uten politisk side i i høyre-venstreaksen i politikken. Folkepartiet Alver vil engasjere oss i spørsmål og saker som angår folk flest, uansett politisk farge, sier Klemetsen.

FNB i Alver er det største lokallaget i landet og fikk 22,1 prosent oppslutning ved forrige lokalvalg.

Stiller ikke på landsmøtet

Lokallaget har vedtatt at de inntil videre ikke vil delta i noen nasjonale eller regionale partiorgan under FNB-paraplyen.

– Vi står selvsagt alle sammen på program og løfter vi er innvalgt på. Vi vil fortsatt ha kamp mot bompenger som en sentral sak. Vi tror at det er en bedre vei for oss å bygge en bredere plattform og demokrati, nedenfra i et nytt Folkeparti, sier styrelederen.

Savner partidemokrati

Til NRK sier Klemetsen at prosessen med å gå ut av moderpartiet har pågått en stund.

En viktig årsak til utmeldingen skal være frustrasjon med demokratiske prosesser innad i FNB.

– Vi har levd under FNB som «satelitt» i lang tid og har savnet et demokrati som går nedenfra og opp. Det gjør vi nå noe med, sier Klemetsen.

Lokallaget er også misfornøyd med behandlngen deres tre kvinnelige representanter i fylkestinget i Vestland har fått i organisasjonen.

– Alle tre har meldt seg ut fordi det ikke har vært så lett å sitte der rett og slett.