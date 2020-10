Frode Myrhol er grunnlegger og leder av FNB. Nå kan eventyret som leder i partiet være over for Myrhol. På helgens landsmøte går et flertall i partiets nominasjonskomité inn for å vrake Myrhol til fordel for Cecilie Lyngby fra Oslo.

Flertallets innstilling, tre av fem komitemedlemmer, vil ha Cecilie Lyngby som leder og Myrhol som nestleder.

Mindretallet i komiteen, to av fem medlemmer, ønsker Myrhol som leder og Lyngby som nestleder.

LEDERSTRID: Cecilie Lyngby er innstilt som flertallskandidat til ledervervet i FNB. Foto: Christopher Isachsen Sandøy / NRK

Truer med å trekke seg fra sentralstyret

Myrhol sier han er overrasket og kritisk til prosessen rundt nomineringen av Lyngby som leder.

Han sier også at det er helt uaktuelt å sitte i sentralstyret dersom han ikke blir gjenvalgt som leder.

– Hvis jeg ikke er leder på mandags morgen, så lever jeg veldig godt med det. Da har partiet tatt et veivalg som gjør at jeg ikke kommer til å være en del av ledelsen. Jeg kommer ikke til å sitte i sentralstyret hvis det ikke er som leder. Jeg er innstilt som nestleder av flertallet, men det er uaktuelt for min del, sier Myrhol.

Han sier han ikke fikk vite at Lyngby var innstilt før tirsdag denne uken.

– Hvis man ønsker en lederdiskusjon, så forventer jeg at det er en åpen prosess.

– Kan det hende at lederstriden har noe med deg og din lederstil å gjøre?

– Ikke i det hele tatt. Ingen har en mer åpen og inkluderende lederstil enn meg, sier Myrhol.

Lyngby bekrefter at hun er klar for ledervervet

Cecilie Lyngby sier til NRK at striden ikke handler om å fjerne Myrhol, men hvordan man skal bygge og utvikle FNB videre.

– Jeg plukker opp hansken og tar utfordringen dersom jeg blir valgt. Blir jeg ikke valgt, så fortsetter Frode (Myrhol, red.anm.), og jeg blir mest sannsynlig nestleder. Mitt motto er å lytte til folket og å lytte til medlemmene, og da er det flertallet som bestemmer, sier Lyngby til NRK.

Ledervalget i FNB kommer etter planen å bli avholdt søndag.